EE.UU. sanciona cuatro empresas marítimas por operar en el sector petrolero venezolano

Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este martes a cuatro compañías marítimas internacionales y sus buques por operar en el sector petrolero de la economía venezolana, controlado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

En la nota de prensa donde se anuncia la medida, se reitera que “la explotación de los activos petroleros de Venezuela” en beneficio del gobierno en disputa de Maduro “es inaceptable”.

Se tratarían de tres entidades en la Isla Marshall: Adamant Maritime LTD, Afranav Maritime LTD, Sanibel Shiptrade LTD. La cuarta es Seacomber LTD, ubicada en Grecia.

El texto asegura que buques de estas empresas transportaron petróleo venezolano entre febrero y abril. Estos busques quedan bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por siglas en inglés)

«El régimen ilegítimo de Maduro ha contado con la ayuda de las compañías marítimas y sus embarcaciones para continuar la explotación de los recursos naturales de Venezuela”, indicó el secretario del Tesoro de EE.UU, Steven Mnuchin, citado en el comunicado.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, también se refirió a la medida en una declaración separada e indicó que las compañías transportaban petróleo que fue “robado al pueblo venezolano”.

Los bienes e intereses en propiedad de estas empresas que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados.

Esta medida llegan un día después de que EE.UU. ofreciera una recompensa por información que lleve al arresto de Joselit Ramírez, superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) de Venezuela, señalado de “crimen organizado transnacional” y lavado de dinero.

El gobierno en disputa de Venezuela califica las sanciones estadounidenses como “bloqueo” y lo señala como el responsable de la escasez de gasolina del país.