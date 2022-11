El último trabajo de Segarra ahonda en las viejas raíces del blues

Carlos Segarra, líder de Los Rebeldes, es posiblemente el mejor exponente del rockabilly español de todos los tiempos. Los primeros éxitos, acompañado del gran Aurelio Morata al contrabajo y del incombustible Moisés Sorolla a la batería, se han convertido en clásicos imprescindibles en cualquier fiesta para mayores de 40 años.

Apolo se ve obligado a cambiar la sala del concierto de Los Rebeldes en Barcelona a otra de mayor aforo

Sus conciertos transmiten al público la energía suficiente para conseguir que los viejos rockeros retuerzan sus cuerpos bajo el escenario. En sus vibrantes directos no faltan los temas esenciales de su carrera: Mediterráneo, Mescalina, El rock del hombre lobo, Quiero ser una estrella… que desgrana con juvenil pasión alternándolos con otros de reciente publicación y que van camino de convertirse en nuevos clásicos.

Segarra Inn Blues: el mejor antídoto contra el reguetón

El líder de Los Rebeldes publica ahora Segarra Inn Blues un disco negro y brillante… como su contenido. Catorce excelentes temas de estudio que se incorporan al nuevo repertorio de conciertos que el infatigable Segarra prepara para 2023.

El último trabajo de Segarra barniza de negro clásicos del rockabilly como Matchbox de Carl Perkins o Six Days on the road -que popularizó el cantante country Dave Dudley– con temas propios en castellano. Un disco que mantiene la frescura y el desparpajo que siempre han acompañado a Los Rebeldes. Imprescindible para todos los amantes del rock and roll y el mejor antídoto contra el reguetón.