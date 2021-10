El Reina Sofía recibe la donación de la fotografía de Mick Jagger detenido por drogas, obra de Richard Hamilton

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) –

Rita Donagh, viuda de Richard Hamilton, ha donado al Museo Reina Sofía una de las obras del artista multidisciplinar dedicadas a la banda de rock británica Rolling Stones, ‘Swingeing London’67’, valorada en unos 2,4 millones de euros.

Se trata de una fotografía del líder de los Rolling, Mick Jagger, que aparece junto al conocido marchante de arte Robert Fraser, en el momento en que se los llevan detenidos en un furgón policial por posesión de drogas.

La noticia tuvo una cobertura informativa internacional desmedida, y durante más de dos años Hamilton usó la conocida imagen de Jagger esposado para mostrarla en distintos formatos y soportes –granulada, borrosa, quemada por el flash o saturando los colores– con el fin de amplificar sus efectos.

El título de esta polémica serie fotográfica-pictórica, ‘Swingeing London 67’, hace referencia a un término que se aplica a la escena de la moda y la cultura florecida en Londres en la década de los sesenta. La imagen, más que una protesta contra la acción de la justicia puede entenderse como una reflexión sobre las vicisitudes de la celebridad.

Hamilton decidió hacer estudios de prueba y bocetos en lienzo, hacia una fusión ideal de impresión y pintura. En cada pintura de la serie, el artista emplea técnicas y materiales diferentes: pintura al óleo, pintura al esmalte, serigrafía a mediatinta, relieve y collage.

Para el Museo Reina Sofía esta donación, valorada en unos 2,4 millones de euros, «representa una oportunidad excepcional para reforzar el núcleo de la colección pictórica de los años sesenta, desde su vertiente internacional«.

«Al mismo tiempo, va a permitir abordar elementos de la cultura popular y de masas y su uso para criticar o cuestionar la saturación visual en la sociedad moderna y contemporánea«, han señalado desde la institución dirigida por Manuel Borja-Villel.

Otras versiones en lienzo de la obra forman parte de las colecciones del Sammlung Ludwig, Tate Modern, MoMA, o en la colección particular de Mick Jagger, entre otras.

RICHARD HAMILTON

Richard Hamilton (Londres, 1922-2011) fue una figura indiscutible del arte multidisciplinar de la segunda mitad del siglo XX. Inició su camino profesional en una agencia publicitaria para estudiar más tarde pintura en la Royal Academy Schools y en Slade School of Arts.

Su obra a partir de los años cincuenta se relaciona con el pop británico y destaca su participación como fundador del lndependent Group, colectivo formado en 1950, cuyos debates contribuyeron precisamente al desarrollo del arte pop británico.

La formación de Hamilton le llevó a eliminar las diferencias entre alta y baja cultura en relación con el arte, ya que se formó tanto en las técnicas tradicionales de la escuela de Bellas Artes como en arte comercial y diseño.

En los años cincuenta, participó en las discusiones del lndependent Group en relación con los conceptos de cultura popular, publicidad y mass medía art (1952-1955). De este periodo fue también su famoso collage: ‘Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing?’ producido para la muestra de la Whitechapel Art Gallery (1956), de Londres, que se convirtió en una obra emblemática y fundamental del Pop Art.

Desde los años sesenta, la obra de Hamilton se ha desarrollado esencialmente en dos vías, una dirigida al desafío que supone la aproximación a lo conceptual desde las figuras influyentes de Duchamp y Joyce, y por otro lado las obras en las que la pintura habla o hace referencia a la propia pintura.