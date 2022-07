Muere Paul Sorvino, actor de Uno de los nuestros y Ley y Orden, a los 83 años

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) –

Paul Sorvino, actor conocido por sus trabajos en la película Uno de los nuestros (Goodfellas) y la serie de televisión Ley y orden, falleció este lunes 25 de julio a los 83 años por causas naturales después de sufrir problemas de salud en los últimos años.

Su muerte fue anunciada por su representante Roger Neal en nombre de la esposa del actor, Dee Dee Sorvino, quien estaba a su lado cuando falleció.

«Nuestros corazones están rotos. Nunca habrá otro Paul Sorvino, fue el amor de mi vida y uno de los mejores artistas que jamás haya aparecido en la pantalla y el escenario«, afirmó la esposa del actor en un comunicado publicado en redes sociales

Padre de la oscarizada actriz Mira Sorvino y nacido el 13 de abril de 1939 in Brooklyn, Paul Sorvino desarrolló una dilatada carrera actoral en teatro, cine y televisión. Y entre sus casi 200 trabajos, sin duda alguna los más conocidos para el gran público son los del sargento del sargento Frank Cerreta en Ley y Orden, serie de la NBC en la que apareció en un total de 31 episodios, y el del capo de la mafia don Pail Cicero en la acalama película Uno de los nuestros dirigida en 1990 por Martin Scorsese.

Otros títulos destacados en su larga trayectoria fueron Nixon, donde dio vida Henry Kissinger, A la caza de William Friedkin, la popular Dick Tracy, La tapadera de Sydney Pollack o la más reciente serie de televisión El padrino de Harlem. Además, tenía pendiente de estreno los thriller Pursued y The Ride y estaba rodando la cinta de aventuras y acción My Jurassic Place.

Su hija, ganadora de la estatuilla como mejor actriz de reparto en 1995 por su trabajo en Poderosa Afrodita, ha despedido a su padre con un emotivo mensaje en redes sociales. «Ha fallecido mi padre, el gran Paul Sorvino. Mi corazón está desgarrado: una vida de amor, alegría y sabiduría junto a él ha llegado a su fin. Era el padre más maravilloso. Lo amo mucho. Te envío amor en las estrellas, papá, mientras subes», escribió.

