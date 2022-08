Comunicado de prensa de Business Wire: Dubai Electricity and Water Authority PJSC

Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011) (Símbolo: DEWA), el proveedor exclusivo de servicios de electricidad y agua del Emirato de Dubai, que cotiza en el Dubai Financial Market (Mercado financiero de Dubái, DFM), informó hoy sus resultados financieros del segundo trimestre de 2022, registrando ingresos trimestrales de 7010 millones de AED y ganancia neta de 2610 millones de AED. Para la primera mitad de 2022, los ingresos de DEWA son 12 080 millones de AED y la ganancia neta es 3300 millones de AED.

Dubai Electricity and Water Authority PJSC announces AED 12.08 billion revenue and 3.30 billion net profit in the first half of 2022 (Photo: AETOSWire)

El aumento de los ingresos del primer semestre de DEWA del 15 % a 12 080 millones de AED se debió principalmente a un aumento en la demanda de energía y agua en Dubái. Durante el primer semestre de 2022 la demanda de energía aumentó un 6,3 % y la de agua lo hizo en un 6,4 % respecto al mismo periodo de 2021.

Los ingresos de la subsidiaria de propiedad mayoritaria de DEWA, EMPOWER, fueron de 1154 millones de AED y la ganancia neta fue de 432 millones de AED. DEWA está analizando la posibilidad de una oferta pública inicial de EMPOWER.

«Estos resultados financieros demuestran nuestro compromiso con un crecimiento inteligente centrado en la sostenibilidad, mejorando la felicidad del cliente, la excelencia operativa y brindando un rendimiento atractivo para nuestros accionistas. Continuamos implementando proyectos pioneros para diversificar las fuentes de energía limpia y renovable de Dubái y lograr la visión de nuestro sabio liderazgo de un futuro brillante y sostenible para las generaciones venideras», dijo Su Excelencia Saeed Mohammed Al Tayer, director general y director ejecutivo de DEWA.

DEWA reitera su política de dividendos y espera pagar un dividendo mínimo de 6200 millones de AED por año durante los próximos cinco años. Los dividendos están destinados a pagarse dos veces cada año fiscal en abril y octubre. El primer pago de dividendos de 3100 millones de AED se espera para octubre de 2022.

