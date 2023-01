Festival Picnic 2023: ¿Y los chiquillos? Incubus provocó un cambio generacional

Incubus entró y espantó la juventud

La banda californiana Incubus se encargó de cerrar los shows internacionales en la tarima principal, durante la primera noche del Festival Picnic 2023.

Con éxitos como Nice to Know You y Wish You Were Here, la veterana agrupación se ganó los gritos y aplausos de un público entrado en años, el cual ovacionó una y otra vez el enérgico show de los roqueros estadounidenses que salieron al escenario pasadas las 9:30 p. m.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el notorio cambio generacional en la audiencia, pues de repente los miles de jóvenes veinteañeros que bailaban al ritmo del reguetón de Eladio Carrión, Mora y Piso 21 dieron paso a adultos que ya superaban los 30 años (y seguro recordaban haber visto a Incubus en el Festival Imperial del 2008).

Entre ese público “mayor” estaban David Escobar, Pablo Mejía y David Lorduy, integrantes de Piso 21 y quienes luego de su presentación de la tarde se dispusieron a disfrutar del show de rock como si fueran un fan más.

Incubus salió al escenario sin uno de sus integrantes titulares, el bajista Ben Kenney, quien por motivos de salud no pudo viajar a Costa Rica. En su lugar, la agrupación se presentó con Tal Wilkenfeld.

Eladio Carrión se gana su fama

Eladio Carrion, uno de los artistas más esperados de la jornada, salió al escenario con fuerza. El show fue tan espectacular que desde antes de su aparición se advertía que el juego de luces era delicado para personas con sensibilidad o epilepsia.

Cuando el estadounidense desató su show fue impactante la cantidad de fuego y colores que se desplegó. El artista, cuya popularidad se disparó desde que estuvo en el Picnic del 2022, cantó Si la calle llama e hizo que todos gritaran con él y levantaran sus vasos de cerveza.

La euforia fue total, unas jóvenes al frente del escenario gritaban que ha sido el mejor concierto de sus vidas y es que el estadounidense de raíces puertorriqueñas hizo lo que quiso en el escenario Picnic del festival en el que el año pasado se presentó en horas más tempraneras, pero este 2023 fue colocado en la noche en la cabeza del cartel de invitados internacionales.

Hizo un recorrido por toda su carrera, interpretó Flores en anónimo, Me gustas natural, 3 a. m. y cerró con la sesión que hizo con el argentino Bizarrap.

El show fue tan enérgico que el artista no necesitó más que su presencia para enloquecer. No hubo bailarines: él solo con sus canciones y su intensidad fue más que suficiente para sus fans.

Las emociones estuvieron al límite incluso cuando el artista tiró al público sus tennis, su gorra y hasta su camiseta. Definitivamente fue uno de los puntos altos de la jornada.

Big Boy: tremenda sorpresa

Como una gran sorpresa, el puertorriqueño Big Boy subió al escenario Picnic la noche de este sábado para presentarse ante las miles de personas que estaban esperando el concierto de Eladio Carrión.

El veterano artista, que no estaba dentro del line-up oficial, subió a la tarima principal de evento para interpretar su éxito Mis ojos lloran por ti en una versión extendida.

El público reaccionó eufóricamente ante la aparición inesperada del intérprete, quien solo llegó para cantar su icónico tema y luego dejar la tarima, sin que muchos no terminaran de entender lo que acababan de ver.

Un día de fiesta

Estas son algunas fotografías que muestran cómo el público disfrutó a lo largo del día entre música, amigos y mucho color.

Cae la noche con Sean Paul

A las 7 p. m. el jamaiquino Sean Paul volvió al escenario de Picnic, tres años después de su última presentación en suelo tico.

“Estoy muy feliz por volver acá”, dijo. “El público tico tiene una energía única”.

El veterano artista cantó temas como Temperature, No Lie y Gimme the Light y el público no paró de gritar desde que el caribeño saltó al escenario.

Música hasta para llevar

La tarde del sábado 28 de enero, en la primera fecha del Festival Picnic, ha dado música hasta para llevar y aún falta muchísimas horas para seguir escuchando éxitos.

Por al tarde los espectáculos internacionales de Mora, Piso 21, Guaynaa y Vicente García reunieron a miles de personas frente a las tarimas. Ahí, entre sonidos urbanos y ritmos latinos, se formaron gigantes pistas de baile.

Las emociones durante la jornada han estado al límite no solo por los conciertos sino también porque en Picnic además hay juegos mecánicos como una montaña rusa, juegos de mesa, espacios para chillear y comer en tranquilidad.

Las caras de alegría lo dicen todo: el público no ha parado de gozar alo largo del día.

Postales del show

Además de los conciertos, Picnic ha dejado muchas imágenes coloridas:

Ryan Castro debutó como un grande en suelo tico

Con su tema insigne, el cantante colombiano Ryan Castro dio uno de los primeros platos de música internacional del Festival Picnic 2023, en su fecha inaugural que se realiza este 28 de enero.

Con su éxito Jordan puso a todos a bailar. Ni siquiera los personeros de seguridad pudieron resistirse a mover sus cabezas al ritmo del flow del sudamericano.

El colombiano se mostró amable y conversó con el público. “Desde hace años quería venir aquí y vivir esta gran fiesta. Los amo Costa Rica”, expresó.

Ojo de Buey se encargó de abrir el Festival

En la tarima Jogo, con una descarga de reggae y buena vibra, el grupo nacional Ojo de Buey puso a bailar a un público que quiso llegar al Festival Picnic desde bien temprano.

Poco antes de las 2 p. m. la banda tica dio la gran apertura del evento. Aunque horas antes DJ MAXX había puesto un set de música electrónica, la convocatoria que tiene Ojo de Buey hizo que el festival calentara.

El fuerte sol de la tarde no importó; el público empezó a moverse y bailar. El sonido de su presentación fue excelente e hizo que los asistentes empezaran la jornada con grandes expectativas.

Ingreso del público

1:00 p. m.: Ya abrieron las puertas para el ingreso de público al Festival Picnic. A eso de las 12:55 p. m. los accesos en Pedregal fueron habilitados para que las personas ingresaran al recinto.

Para esta hora decenas de personas ya hacían fila en las afueras del venue ubicado en Belén.

La música dentro del recinto ya comenzó a sonar con la presencia del DJ Max.

Horarios de artistas

La primera fecha del Festival Picnic 2023 inicia este sábado 28 de enero en las instalaciones de Pedregal, en Belén. Las puertas del recinto abren a partir de las 12 del día para recibir a miles de fanáticos de bandas y artistas nacionales e internacionales que se presentarán en tres diferentes escenarios.

El cronograma de invitados para esta jornada quedó de la siguiente manera:

Stage Picnic

12 md: DJ Max

2 p. m.: Dani Maro

3 p. m.: Ryan Castro

3:50 p. m.: Piso 21

4:55 p. m.: Mora

5:50 p. m.: Guaynaa

7 p. m.: Sean Paul

8:15 p. m.: Eladio Carrión

9 p. m.: Incubus

Stage Jogo

12:30: Rising Sound

1:30 p. m.: Ojo de Buey

3 p.m.: Collie Buddz

5 p.m.: Vicente García

6:30 p. m.: Dread Mar I

8:30 p. m.: Koffee

Stage Hideout

2 p.m.: Wiz Boy

3 p.m.: Mariano SL y Soul Two

4 p.m.: Queen V

5 p.m.: Diego C

6 p.m.: Cráneo & Lasser

7:30 p. m.: De la Guetto

8:45 p. m.: Young Miko

9:45 p.m.: Reels B

11:15 p. m.: Cypress Hill

12:15 a.m.: Khristian GC

Stage 506

5 p. m.: Byron Salas

6:30 p. m.: Canina

8 p. m.: Santos y Zurdo

9 p. m.: Un Rojo

¿Va para el Festival Picnic? Tome nota de estos consejos para que disfrute al máximo

Recomendaciones

Las puertas de Pedregal se abrirán a partir del mediodía del sábado. En el lugar habrá servicio de parqueo, pero es recomendable que llegue con buen tiempo para no provocar presas al ingresar.

Eso sí, puede llegar hasta antes de las 9 p. m. Después de esa hora no dejarán entrar al lugar.

Como en toda actividad masiva, se realizará un fuerte control de seguridad. Evítese contratiempos y no lleve a Pedregal estos artículos que son prohibidos por la producción para ingresarlos a la actividad:

Hieleras, encendedores, cigarros, objetos punzocortantes, vaporizadores, sombrillas, alimentos o bebidas.

Selfie sticks, sustancias ilícitas, mascotas, mochilas grandes, sillas, termos, armas de fuego o similares.

Picnic 2023 es exclusivo para mayores de edad, por lo cual es obligatorio que cada persona porte y muestre su cédula de identidad.

Amenidades

Una de las características más llamativas de Picnic es que no solo es un festival de música. Dentro de las instalaciones de Pedregal, la organización dispone de diferentes tipos de entretenimiento y también de gastronomía.

Es una experiencia integral en la cual el público tiene espacios para descansar entre concierto y concierto, caminar por los alrededores y disfrutar de las amenidades que se ofrecen.

En el área de comidas habrá música en vivo y la presencia de más de 20 opciones gastronómicas para elegir.

También se dispondrá de un espacio llamado Mercadito, donde diferentes marcas tendrán a la venta ropa y mercadería. ¿Y habrá artículos relacionados con los artistas en el festival? Así es.

El festival contará con zonas de accesibilidad para personas con discapacidad con el fin de convertirlo en un espacio más inclusivo. Estos lugares estarán ubicados frente a los escenarios.

Un tema muy importante que la organización quiere exponer es que las entradas para el Picnic ya están agotadas, por lo tanto le recomiendan al público que no pudo conseguir su boleto que no compren tiquetes en reventa porque al ser electrónicos podrían ser víctimas de una estafa y pasar un mal rato en la entrada.

Segunda fecha

La fiesta va más allá de este fin de semana, ya que el sábado 4 de febrero es la segunda jornada del festival.

Ese día se aplicarán los mismos dispositivos de seguridad que este sábado 28 y se darán las mismas amenidades.

En la segunda fecha, el cartel de invitados internacionales tiene nombres como Ozuna, Los Fabulosos Cadillacs, Reik, Jhayco, Café Tacvba, Claptone, Los Cafres, Greeicy y Mike Bahía, Jowell y Randy, Elvis Crespo, Cuartero, Caloncho, De La Swing, Beéle y Hozho.

El festival se completará en febrero con los ticos Entrelíneas, Voodoo, InBetwin, Dakter, Maxx, Magpie Jay, Maria Wabe, Pedro Capmany, Javee, Alphabetics, Kadeho, Mentados, La Milixia, Alel, Johnnie y Fernando Melo.