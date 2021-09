Demandan a Ocesa y a Banxico

GUADALUPE PHILLIPS PRESENTÓ el pasado 9 de septiembre una demanda en contra de Ocesa y contra quien resulte responsable en el Banco de México (Banxico).

La nieta de Dolores Olmedo, la coleccionista de la obra de Diego Rivero y Frida Kahlo, inició acciones legales por la exposición de las réplicas de algunas pinturas de la segunda en el Frontón México.

Desde hace semanas el diferendo se discutía amistosamente teniendo como árbitro al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que dirige Alfredo Rendón. Pero ya escaló a otro nivel.

La directora de ICA determinó abrir fuego contra la empresa de espectáculos de Alejandro Soberón y contra el instituto que gobierna Alejandro Díaz de León por estar lucrando indebidamente.

La punta del iceberg es el espectáculo “Frida, la Experiencia Inmersiva” que se presenta en el Frontón México. A partir de allí iniciaría un recuento de acuerdos irregulares que conllevan un lucro indebido.

Y es que en ese foro se exhiben muchos de los cuadros de la pintora mediante una nueva tecnología, hecho que sería constitutivo de un delito porque se trata de pinturas protegidas por el derecho de autor.

Y es que hasta el momento Banxico no ha acreditado tener el testamento en el que Diego Rivera faculta a la institución a explotar los derechos de la obra de la pintora mexicana y quien fuera su esposa.

Luis Urrutia (Ilustración de Nelly Vega)

El director jurídico, Luis Urrutia, tiene prácticamente lo que resta del mes para acreditar que tiene facultades para otorgar contratos para la explotación de la obra de Frida, siempre y cuando presente el testamento.

La experta financiera, a nombre de la familia Phillips Olmedo, asegura que al menos dos de las obras que se exponen en el Frontón Mexico no son parte del fideicomiso del Banco de Mexico.

Ocesa tiene un contrato otorgado por el fideicomiso de Banxico, pero necesita el testamento de Rivera para darle peso legal al vehículo, y el documento no aparece por ningún lado.

Si no es presentado a las autoridades competentes, el Banco de México podría enfrentar responsabilidades por el manejo del legado de Frida Kahlo.

A finales de la década de los cincuentas Diego Rivera cedió los derechos de autor de sus 149 obras y las 29 de su mujer, Frida, a un fideicomiso que llevaría el Museo Dolores Olmedo.

Carlos Vara (Ilustración de Nelly Vega)

VAYA REVIRE AYER el de Javier Lomelín y su equipo de Fibra HD. La fusión con Fibra Plus de Gustavo Tomé se está poniendo buena. Apenas le decía que éste último salió con su oferta de compra poniendo un factor de intercambio que la contraparte rechazó porque no era justa y se salía de los parámetros del mercado. VACE Partners, que comandan Carlos Vara y Ricardo Cervera, llegó a la conclusión anterior como banqueros de Lomelín. Ayer éste bloqueó la oferta de Tomé tras de que el comité técnico de Fibra HD acordara modificar el contrato sujetando a que el factor de intercambio se maneje en un rango de 1.89 a 2.33 títulos y no de 2.60 a 2.62. Se busca a toda costa evitar un take over de Fibra Plus.

Alfredo del Mazo Maza (Ilustración de Nelly Vega)

EL GOBIERNO DEL Estado de México, que comanda Alfredo del Mazo Maza, recibe hoy ofertas por el trolebús Chalco-Santa Martha. Es una obra que costará cerca de tres mil millones de pesos y por el que ya alzaron la mano nueve empresas. Apunte a ICA de Guadalupe Phillips, HYCSA de Alejandro Calzada, La Peninsular de Carlos Hank Rhon, Alfa de José Abed, Mota-Engil de José Miguel Bejos, Contratista General de América Latina de Hilario Orozco, Jaguar de Moisés Zecua, GAMI de Manuel Muñozcano y VISE de Santiago Villanueva. Del Mazo y su secretario de Movilidad, Luis Gilberto Limón, prácticamente no dieron tiempo para estructurar las ofertas. Todos pidieron prórroga, excepto GAMI y VISE.

DIAVAZ, LA EMPRESA que capitanea Luis Vázquez Sentíes, es otro contratista de Pemex que también sigue creyendo en los proyectos del ingeniero agrónomo Octavio Romero. La compañía acaba de ganar un contrato de nueve mil millones de pesos. Ahora mismo está levantando capital para soportarlo. El proveedor de servicios solicitó a la banca un crédito puente de 50 millones de dólares pagadero en los próximos tres años. A Nacional Financiera, que dirige Juan Pablo de Botón, se le solicitaron 30 millones, y el resto lo está pidiendo a Santander, de Héctor Grisi, y a Banco del Bajío, de Salvador Oñate.

OTROS QUE ANDAN buscando capitalización, en este caso 30 millones de pesos, son los de Libertad Servicios Financieros, que preside Silvia Lavalle. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que lleva Juan Pablo Graf, les hizo un nuevo emplazamiento para fortalecer su estructura de capital. La intermediaria no se repone del golpe político que significó la detención y reclusión de su presidente, Juan Collado. Todo parece indicar que Libertad buscará salir de su circunstancia de insolvencia por sus propios fueros. No hace mucho le decía que tomó el control Julia Collado. Con ello se descarta la venta al menos en el corto plazo de la empresa.

Guillermo Barradas (Ilustración de Nelly Vega)

DESDE EL AÑO pasado el SAT de Raquel Buenrostro, la UIF de Santiago Nieto y la Procuraduría Fiscal de Carlos Romero andaban tras los pasos de Alvarez Puga y Asociados. El viernes se conoció de la orden de aprehensión que se giró contra Víctor Manuel Álvarez Puga. El empresario es considerado uno de los factureros más grandes del país. Desde hace meses llevaba negociando un acuerdo reparatorio con el ahora ex consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. Le pusieron de abogado a Guillermo Barradas, el mismo que figura en los casos de la Cooperativa Cruz Azul, la Fundación Jenkins y Oro Negro.

BRAINTIVITY ESTÁ CERRANDO un acuerdo de negocios que potenciará exponencialmente al motor de promoción turística Visitmexico.com. Estamos hablando de una alianza de contenido digital con la influyente HBO, la cadena de televisión por suscripción estadounidense que pertenece al conglomerado de entretemiento WarnerMedia, que preside Jason Kilar. Con este convenio Braintivity, que encabeza Marcos Achar y dirige Carlos González maximizarán la presencia de México como destino turístico final en Norteamérica.