Los millonarios depósitos de Lozoya

TOCHOS HOLDING LIMITED fue el vehículo financiero que el 10 de septiembre de 2008 creó Emilio Lozoya Austin como beneficiario final para mover sus recursos, básicamente dólares, euros, yenes y pesos.

A su vez, en julio de 2010 el banco UBS aperturó a nombre de esa misma razón, Tochos, en Ginebra, Suiza, una cuenta personal y registró como beneficiario directo al mismo Emilio Lozoya Austin.

Emilio Lozoya Austin (Ilustración de Nelly Vega)

La cuenta corriente del entonces empresario y financiero mexicano no registró grandes movimientos de depósitos, muchos vinculados a transferencias de fondos y actividades en divisas.

La cuenta estuvo prácticamente inactiva de julio a octubre de ese 2010, a excepción de los dos últimos meses, que registró depósitos por cinco millones de pesos, dos mil 800 yenes, 250 mil 185 euros y un millón 922 mil 44 dólares.

Sin embargo la misma cuenta personal en dólares americanos número 240-880974.60T de Lozoya, siendo ya director de Pemex, llegó a registrar solo en 2013 el mayor número de depósitos en un solo año, esto es, 21 millones 183 mil 906 dólares.

De enero a diciembre de 2012, periodo en que pasó de coordinar las relaciones internacionales de la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto, a asumir la dirección general de Pemex, registró depósitos por 15 millones 208 mil 743 dólares.

En 2011 esa cuenta de referencia registró depósitos por 16 millones 676 mil 873 dólares y en 2010 el millón 922 mil 44 dólares que le habíamos mencionado antes.

El mismo patrón de escalabilidad se observa en la cuenta corriente personal del mismo banco número 240-880974.70G denominada en euros: en 2013 se contabilizaron los mayores números de depósitos, un total de 48 millones 811 mil 820 euros.

En 2012 la cuenta registró depósitos totales por 14 millones 633 mil 865 euros, en 2011 un total de tres millones 270 mil 395 euros y en 2010 solamente 250 mil 815 euros.

En el periodo 2010-2013 la cuenta 240-880974.76V del mismo UBS pero denominada en pesos, además de los cinco millones registrados en 2010, destacan los depósitos de 2011 por un total de 25 millones de pesos.

Y en la de yenes, la cuenta 240-880974.75A JPY, sobresalen los depósitos de 2010 por dos millones 800 mil yenes, de 2011 por cinco millones 387 mil 224 yenes y de 2012 por otros dos millones 641 mil 585 yenes.

De todo ese compendio de números se tiene que entre 2010 y 2013 Emilio Lozoya recibió depósitos en su cuenta en dólares a nombre de Tochos por 54 millones 991 mil 567 dólares y depósitos en su cuenta en euros por otros 66 millones 966 mil 896 euros.

César González (Ilustración de Nelly Vega)

VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ Puga está modificando su estrategia de defensa ante las órdenes de aprehensión que le giraron hace unos días a él y a su esposa Inés Gómez Mont. De entrada parece que va a relevar a sus defensores, Guillermo Barradas y Jorge Arturo Galván, quienes no lograron contener a la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero, con todo y las negociaciones que hubo al más alto nivel para frenar las órdenes de captura. Álvarez Puga ya buscó la asesoría de otro litigante. Se trata de César González. El empresario quiere obtener del gobierno de Andrés Manuel López Obrador un criterio de oportunidad, recurso similar al que se acogió Emilio Lozoya Austin, pero en calidad de testigo protegido. La diferencia es que Álvarez Puga sí tiene pruebas para perseguir delitos más graves de los que le imputan.

NO, EL QUE le pagó cinco mil 800 millones de pesos al SAT no fue Leopoldo Espinosa Abdalá, sino su hermano Fernando, quien vive en México. Efectivamente, el organismo que preside Raquel Buenrostro les cobró los impuestos por la venta de la farmacéutica RIMSA. Por lo que hace a Leopoldo, que radica en Estados Unidos, el mismo SAT está por determinarle el monto del crédito fiscal y la Procuraduría Fiscal de la Federación, que encabeza Carlos Romero Aranda, por presentarle una querella. En 2006 vendieron en dos mil 300 millones de dólares su negocio a Teva Pharmaceutical y se repartieron a partes iguales la ganancia. Fernando pagó impuestos y Leopoldo no.

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT está por fichar al bufete con el que se apresta a litigar contra Aeroméxico. Es un hecho que el primer fondeador que está siendo desplazado en esa función no se quedó cruzado de brazos y dará la pelea para recuperar con un premio los mil millones de dólares que está inyectando a la aerolínea de Eduardo Tricio y que dirige Andrés Conesa. El fondo que capitanea Marc Rowan nunca estuvo de acuerdo en el documento final de valuación porque su inversión quedaba diluida. A mayor valor que le dieran a Aeroméxico, cosa que sucedió, los 800 millones de dólares de deuda que asumió valen menos.

DE SECRETARIO MUDO pasó a ser el secretario ausente. Como le anticipé ayer, Rogelio Ramírez de la O se iba a replegar y no asistiría a la conferencia mañanera de este lunes en la que Andrés Manuel López Obrador echaría por delante toda su artillería pesada para justificar su contrarreforma eléctrica. En el salón Tesorería de Palacio Nacional Adán Augusto López, Rocío Nahle, Marcelo Ebrard, Manuel Bartlett y la nueva consejero jurídica, Estela Ríos. Pero de Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, ni sus luces, confirmando lo del elefante en la sala del gobierno de la 4T. Obvio que no avala esa contrarreforma.

Alejandro Murat (Ilustración de Nelly Vega)

FALTAN SIETE MESES para que Alejandro Murat deje la gubernatura de Oaxaca y el proceso electoral ya arrancó. Al margen de que está más que cantado que será la senadora de Morena, Susana Harp, la que se quedará con la candidatura del partido que lidera Mario Delgado, la interrogante es a dónde irá el hijo de José Murat. Hay dos caminos: pelear el liderazgo del PRI desplazando de esa posición a Alejandro ‘Alito’ Moreno, para terminar de entregar ese partido a Andrés Manuel López Obrador, o sumarse al gabinete del propio presidente, en una cartera que bien podría ser la ya tan ofrecida Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Juan Luis González Alcántara (Ilustración de Nelly Vega)

ATENCIÓN PORQUE VIENE una nueva batalla legal para lograr la autorización de los cigarros electrónicos y vapeadores. Recordará que el primer intento para legalizarlos lo frustró el año pasado el subsecretario Hugo López-Gatell. Pues bien, está por discutirse en los próximos días un proyecto que preparó el ministro Juan Luis González Alcántara bajo el expediente de contradicción de tesis 39/2021. Una nueva ventana en la que estarán más que atentos Philip Morris, British American Tobacco, Sanborns, VapLabs, Juul y Maskking, principalmente.