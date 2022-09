Caterham actualiza los Super Seven con dos versiones nuevas…

Caterham es uno de los fabricantes de coches artesanos más interesantes. La otrora firma inglesa sabe, y es consciente, del gran interés que levanta entre los clientes más refinados. Quizá sus modelos no sean los más caros o los que más prestaciones ofrezcan, pero su sabor «clásico» y su diseño retro son inigualables. De ahí que su existencia se haya basado, casi en exclusiva, en la gama Seven que derivó de la Serie 3 del Lotus Seven del año 1968.

Sin embargo, su historia tuvo un punto de inflexión hace poco tiempo. Como hemos dicho antes, Caterham ya no es inglesa, o al menos gran parte de su capital social. De ahí que sus nuevos dueños quieran revitalizarla y la forma para hacerlo es desarrollar una nueva gama de modelos. Y aunque para ver sus nuevos desarrollos aún queda, «matarán» la espera con dos nuevas versiones de su ya mítico Super Seven: los 600 y 2000 que te traemos.

Los Caterham Super Seven 600 y 2000 están disponibles en kit y como terminado…

Como puedes ver, en las imágenes, los Caterham Super Seven 600 y 2000 mantienen una línea clásica. En ambos casos representan una mezcla de estilos que ya vimos en los modelos que la casa inglesa vendió entre los años 1970 y 1980. La prueba está en los guardabarros delanteros en forma de campana o las llantas de aleación de 14 pulgadas y estilo retro. Destacan las ópticas LED traseras o la cola de escape acabada en cromado pulido.

De puertas adentro los 600 y 2000 lucen un volante forrado en cuero negro o un salpicadero que se viste de madera noble. La zona baja del salpicadero también va tapizada en varios tonos para crear contraste con los asientos de cuero. Además, el fuelle de la palanca de cambios y el freno de mano también van tapizados en el mismo cuero de los asientos. Como dato curioso, algunos de los tonos usados no están disponibles en otros modelos de la gama.

Respecto a su técnica el Caterham Super Seven 600 se mueve gracias a un motor de origen Suzuki. Es un 0.6 litros y gracias al turbo genera una potencia de 63 kW (86 CV) como en el Seven 170. Gracias a este conjunto motriz es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,9 segundos. Por su parte, el Super Seven 2000 recurre a un bloque Ford Duratec de 2.0 litros con 134 kW (182 CV) y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,8 segundos.

Como dato curioso, está relacionado mecánicamente con el Seven 360 y los dos comparten un chasis de-Dion que ya se encuentra en otros modelos de la marca. Además, para los que quieran más sensaciones, pueden optar a montar la suspensión deportiva con barra estabilizadora trasera y frenos delanteros ventilados con pinzas de cuatro pistones. Por último, si te ha gustado y quieres uno aún tendrás que esperar, porque no sabemos si llegará a España…

