General Motors registra la marca «Feel the Usedphoria» ¿Qué tramará…?

El sector del automóvil está viviendo una situación crítica. Cuando parecía que veíamos la luz, tras la grave crisis económica que arrastrábamos del año 2008, llega el COVID-19. Pero lo peor ha sido cuando creíamos que la demanda se reactivaría de forma fulminante: la crisis de los microchips. Una y otra han provocado que las firmas hayan tenido que parar sus cadenas de montaje y, lo peor, ver como los clientes pierden la paciencia con los pedidos.

De ahí que haya marcas que estén pensando en dar una vuelta de tuerca a su modelo de negocio. Si nos fijamos en las estadísticas de ventas, España es uno de los países donde más salida tienen los vehículos usados. Pues bien, parece que no es el único del globo, ya que las firmas, a falta de coches nuevos, están dando salida al stock que han acumulado de los renting. General Motors ya ha movido ficha y ha registrado una enseña específica.

General Motors podría usar la marca «Feel the Usedphoria» para vender vehículos de segunda mano…

«Feel the Usedphoria» es su denominación y la traducción es muy sencilla «Siente la ¿usadoforia?». Con este nombre General Motors podría estar pensando lo siguiente. Ahora que la fabricación de coches nuevos está comprometida por la escasez de microchips, podrían dar un impulso a los coches que tienen en flota y destinados al mercado de segunda mano. De hecho, si vamos a la descripción de la solicitud de registro podemos leer que…

La marca «Feel the Usedphoria» está destinada para concesionarios de automóviles en el campo de vehículos de motor usados ​​de todas las marcas y modelos. Con todo, debemos ser cautos, pues como suele pasar con todas las solicitudes de marcas y patentes podrían, o no, usarla. No obstante, General Motors, como todas las marcas que están apostando por el renting, deben dar salida a esos vehículos una vez los propietarios pasan para devolverlos.

Artículo relacionado: General Motors publica este teaser y «esconde la mano» ¿Qué tramará…?

Además, hay otro punto que no podemos pasar por alto. La venta de vehículos usados es más lucrativa que la de coches nuevos. Esto es así por una sencilla razón: dependiendo del modelo y del estado, su cotización puede crecer. Además, al tener un kilometraje «controlado» y revisado en la red de servicios oficiales, controlan cuál ha sido su uso. Por último, las campañas de financiación dan primas mayores que las que ofrecen los fabricantes.

Habrá que ver si General Motors pone en marcha esta marca o si, por el contrario, no hace nada y la deja correr. En Europa este movimiento lleva funcionando un tiempo y sino que se lo digan al Grupo Volkswagen o Stellantis…

Fuente – United States Patent and Trademark Office – USPTO – Feel the Usedphoria – General Motors USPTO Patent – 97090630