GM retira varias uniades del GMC Hummer EV por un fallo técnico

General Motors se ha tomado muy enserio su resurrección. Tras la quiebra que vivió a finales de la pasada década el grupo americano quiere ofrecer lo mejor de sí a sus clientes. Y para ello ha dado la vuelta a su forma de ver y hacer las cosas ya que se ha fijado una meta: mejorar su fiabilidad e imagen de marca (grupo). Así es que el equipo directivo ha decidido que todos sus modelos sean sometidos a estrictos y muy duros controles de calidad…

El resultado l vemos en cómo han tratado los problemas de calidad que se han detectado en el nuevo GMC Hummer EV. Si haces memoria recordarás que hace nada GM anunciaba que habían detectado un pequeño fallo en las ópticas posteriores de este modelo. Pues bien, ahora vuelven para indicar que han encontrado otro fallo pero a diferencia del anterior es un poco más grave. Sí, porque afecta al tren motriz eléctrico y a una parte importante…

Por el momento GM no ha acudido a la NHTSA para notificar el fallo del GMC Hummer EV…

Según hemos sabido, por los chicos de GM Authority, el GMC Hummer EV presenta un problema relacionado con el conector de alto voltaje para el paquete de baterías. Si esto llega a suceder el conector de alto voltaje puede corroerse y permitir que el agua se filtre en la batería de alto voltaje. Si pasa, aparecerá una luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) en la información del conductor del vehículo para alertar al conductor de tal problema.

Por el momento General Motors no ha indicado qué peligros se podrían derivar de tal avería. Aún así no es difícil entender que este problema podría causar más daños al conector de alto voltaje y/o al paquete de baterías si no se aborda adecuadamente. Por tanto, la marca ha indicado a su red de talleres oficiales que apliquen sellador para ayudar a prevenir la corrosión y evitar que el agua se filtre en el conector/batería en un futuro.

Como detalle a tener en cuenta, General Motors no ha notificado este problema a la NHTSA. Según la fuente, se debe a que han querido tratar este «problema técnico» como una «acción incluida en un programa de satisfacción de clientes». Además, también admiten que el vehículo Bright Drop EV600 también adolece del mismo problema y solución. Todo ello, está disponible en la red oficial de talleres GMC o en la línea de atención al cliente GM.

En resumen, parece que el grupo yanqui ya se está tomando en serio a sus clientes. Lo bueno es que como el GMC Hummer EV no se vende en Europa no tenemos que preocuparnos mucho. Eso sí, si llega alguna unidad es aconsejable revisarla… ¿No…?

