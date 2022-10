Nissan abandona el mercado ruso y vende su estructura al NAMI…

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dado la vuelta al mundo. No solo en cuanto a vidas humanas se refiere, sino en todo lo que la economía global se resentirá por culpa de Putin. El sector del automóvil se ha visto muy dañado, aunque todas las empresas no por igual. En todo el conjunto que lo conforma hay tres que casi, casi, lo pierden todo y estas son Mercedes-Benz y la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. De esta última: Renault y Nissan.

Hace nada Renault anunció que vendía su participación mayoritaria en AvtoVAZ por un precio irrisorio. Eso sí, para que nadie diga que los rusos son “malos” podrán recomprar su empresa durante los próximos seis años. Pero no por el mismo valor que ellos la han tenido que “abandonar” sino al que los rusos del NAMI crean bueno. Y la situación se vuelve a repetir en la alianza franco nipona, aunque ahora es Nissan quien dice adiós a toda Rusia.

Nissan, igual que le ha pasado a Renault, podría “recomprar” toda su empresa a NAMI durante los próximos seis años…

La estructura de Nissan en Rusia se organizaba en torno a la empresa: Nissan Manufacturing Russia LLC (NMGR). Y dentro de ella había dos sub-empresas: la planta de fabricación e I+D sita en San Petersburgo y el centro de Ventas y Marketing de Moscú. Pues bien ambas estructuras, unidas por NMGR, han sido vendidas al NAMI ruso o lo que es lo mismo, al Central Research and Development Automobile and Engine Institute que ha creado Putin…

Este anuncio no ha sido una sorpresa pues el pasado marzo Nissan anunció que cesaba toda operación en Rusia. Sin embargo, jamás creímos que pasaría, aunque también era lógico viendo cómo están abandonando todas las unidades de negocio deficitarias. Por ahora no se sabe cuál ha sido el precio de la venta pero a buen seguro los nipones no habrán ganado nada con ella. Es más, indican una pérdida de sólo 100 mil millones de yenes…

La venta de NMGR a NAMI se ejecutará en las próximas semanas una vez las autoridades pertinentes den su visto bueno. Además, para proteger a sus empleados, la entidad responsable dará una protección laboral por unos 12 meses que equivale a su salario “normal”. Por último, queda abierta la posibilidad de que Nissan pueda recomprar su empresa durante los próximos seis años aunque tampoco se conocen cuáles serían los términos del acuerdo.

Según palabras del presidente y director ejecutivo de Nissan, Makoto Uchida…

“En nombre de Nissan, agradezco a nuestros colegas rusos por su contribución al negocio durante muchos años. Si bien no podemos continuar operando en el mercado, hemos encontrado la mejor solución posible para apoyar a nuestra gente”

Habrá que ver cuál es la solución que toman para seguir presentes en Rusia vendiendo sus coches. Los SUV´s X-Trail, Qashqai y Murano tienen gran demanda y mucha fama en este país, aunque tal como se están dando los acontecimientos, igual pierden su tirón… Tiempo al tiempo…

Fuente – Nissan