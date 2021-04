Prueba Jeep Compass 4xe S, 240 CV de híbrido enchufable

Jeep sigue expandiendo su gama de productos e incorporando sistemas híbridos enchufables. En esta ocasión sometemos a prueba al Jeep Compass, un SUV-C que está disponible desde 26.550 euros según el configurador. Pero hemos querido testar a fondo esta versión híbrida enchufable que tan práctica e interesante puede ser para aquellos que tengan una plaza de garaje en propiedad.

De este modo, damos comienzo a la prueba del Jeep Compass S PHEV, una versión tope de gama que nos permite disfrutar de 240 CV bajo el pedal acelerador. Aunque su precio asciende hasta los 46.400 euros, tenemos mucha reserva de potencia, bajas emisiones y consumos ajustados si aprovechamos el sistema híbrido.







Estética de sobra conocida

La estética del Compass es sobradamente conocida. En Jeep mantienen las características siete franjas verticales en la parrilla, un auténtico sello de identidad conocido en todos los rincones del planeta. A su lado nos encontramos con unos faros que combinan la tecnología LED para la luz diurna con las ópticas principales de xenón. Por supuesto, tampoco faltan unas robustas protecciones inferiores, las cuales están presente en los cuatro costados.

En este caso estamos con un acabado S, el tope de gama. Si os fijáis, las llantas son de aleación son de 19 pulgadas, calzadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 4. Esto se traduce en que tiene un planteamiento asfáltico pese a ser un modelo 4×4. Para más seguridad y capacidad fuera de “lo negro” están las versiones Trailhawk. Como veis tenemos acabado bicolor, con techo, barras de techo, pilares y espejos en negro.

La parte trasera también es muy conocida, con unos pilotos divididos y un robusto paragolpes posterior. No faltan en el portón los logos de la mecánica 4xe del sistema híbrido y la denominación “S” por el acabado escogido. Por cierto, para diferenciarlo de las versiones normales lleva logos Jeep y Compass en tono azulado, la toma de carga en la aleta trasera izquierda y, por supuesto, la pegatina Cero emisiones de la DGT.







Dimensiones exteriores del Jeep Compass (en milímetros)

Longitud Anchura Altura Batalla Longitud Anchura Altura Batalla 4.394 1.874 1.649 2.636

El habitáculo está bien construido, pero necesita renovación

Si pasamos al interior el Jeep Compass nos recibe con un estilo algo sobrio y robusto, pero con un buen nivel de calidad de materiales y ajustes. Se nota que este modelo ya lleva unos años en el mercado, y también que pertenece a una marca americana, pero sin perder los estándares europeos.

El volante es grueso y de un diámetro algo superior a lo habitual, contando botones para gestionar diferentes funciones. Tras él aparece un cuadro de instrumentos que combina lo analógico con lo digital. Bajo mi punto de vista, podría estar algo mejor resuelto y organizado, pero las informaciones principales, como velocidad, autonomías y estado del vehículo, se ven bien.

En el centro del salpicadero tenemos la pantalla digital para el sistema de infoentretenimiento, que además nos muestra datos sobre el estado del propulsor híbrido, navegación, aplicaciones y diversos ajustes del coche. Personalmente me gusta que las pantallas estén en una posición más alta y ligeramente orientada al conductor, aunque no se puede pedir todo en esta vida.

Más abajo tenemos un conglomerado de botones y mandos para gestionar algunas ayudas a la conducción, el volumen de audio y búsqueda de emisora, así como el climatizador automático bizona. Aunque pueda parecer algo lioso, al final prácticamente solo tocamos en el día a día los mandos del climatizador, que se ven bien.

Modos de conducción y control sobre el sistema propulsor

Antes de llegar a la palanca de cambios tenemos unos selectores para el modo de funcionamiento del coche (Auto, Sport, Snow, Sand/Mud), así como la activación de la reductora, el bloque de diferencial y el control de descensos. Por defecto, cuando arrancamos el coche se activa el modo Auto.

A su derecha tenemos otros tres pulsadores, que son para gestionar el sistema híbrido. Tenemos un modo Hybrid que varía la entrada de cada motor de forma automática, el Electric que apaga el motor térmico para funcionar solo con la carga eléctrica y el E-Save, que nos permite guardar y/o recargar batería para utilizarla posteriormente cuando nosotros lo deseemos.

Lo único que he echado en falta es contar con algún que otro hueco portaobjetos más, como el habitual de la consola central para dejar el móvil. Y hablando del móvil, tenemos tomas USB para conectarlo, pero ya se echa en falta una superficie de carga inalámbrica. Sí hay huecos correctos en las puertas y bajo el reposabrazos central.

Más que correcta habitabilidad interior en ambas filas

Un buen apartado para el Jeep Compass es el de habitabilidad. Las plazas delanteras son amplias y muy cómodas, contando con unos asientos muy cuidados y regulables eléctricamente. Reconozco que me he sentido muy a gusto en ese sentido al volante de este coche durante toda la semana.

Si nos subimos a las plazas traseras destaca el espacio longitudinal, es decir, para las piernas. Personas altas podrán viajar cómodamente en ese sentido, teniendo un buen espacio también en lo relativo a la altura.

La plaza central puede ser aprovechable, aunque lógicamente con menor confort que en las laterales por la forma de los asientos. Pese a la existencia del túnel de transmisión, como no es excesivamente voluminoso no perjudica tanto como en otros modelos del segmento C-SUV.

Por último, tenemos una toma USB y un enchufe convencional en la parte central, un reposabrazos con dos portavasos que tumba toda la plaza central, huecos en las puertas y un tapizado muy agradable para la banqueta.

420 litros de maletero

Mientras tanto, el maletero cuenta con apertura y cierre eléctricos, pulsando un botón. Una vez abierto el portón nos recibe un volumen de 420 litros, que no está nada mal si tenemos en cuenta que estamos ante un híbrido enchufable. Bajo el piso del maletero se ubica una rueda de repuesto, complemento importante siempre que salgamos del asfalto.

Por lo demás, destacar que el tapizado de todo el maletero es agradable al tacto y que las formas son relativamente cúbicas. Si tumbamos los asientos posteriores el volumen de carga se amplía hasta los 1.230 litros.

Motorización híbrida

Antes de conducir, hagamos un repaso rápido al conjunto propulsor de este Jeep Compass 1.3 turbo 4xe. Por un lado tenemos un motor térmico de gasolina que rinde 180 CV y 270 Nm. Mientras, el motor eléctrico va ubicado en el eje trasero y desarrolla 60 CV y 250 Nm de par. La batería es de 11,4 kWh, lo que le permite obtener una autonomía homologada de 50 kilómetros y circular a una velocidad máxima de 130 km/h sin encender el motor de gasolina.

Como ya hemos citado, la potencia conjunta es de 240 CV cuando ambos motores funcionan a pleno rendimiento.

Entre las prestaciones nos encontramos con un 0 a 100 km/h en 7,3 segundos y una velocidad punta de 200 kilómetros por hora. Para finalizar, el consumo combinado es de 2,1 l/100 km y emite 47 gramos de CO2 por kilómetro recorrido.

Al volante: Suave y con mucho par

El Jeep Compass 4xe de 240 CV es un coche que, pese a la potencia anunciada, invita a realizar una conducción suave. Si le pisas, corre. Vaya que si corre. Pero al menos en el modo Auto entrega la potencia de una forma muy suave, tal vez demasiado. Si aceleramos fuerte el motor térmico sube de vueltas y su sonido no es del todo evocador, y es que al fin y al cabo es un 1.3 turbo.

Lo que sí destaca es la reserva de par de 350 Nm, y eso se consigue gracias al motor eléctrico. Sorprende que seleccionando la quinta o sexta marcha con el modo secuencial, si aceleramos fuerte el motor de gasolina apenas se revoluciona pero sentimos un fuerte empuje, con unas recuperaciones muy veloces. Claro, y como es lógico, a costa de consumir mucha batería.

En modo Sport la respuesta es mucho más reactiva, entregando más energía en un menor porcentaje de acelerador. Prácticamente sólo lo he usado en carreteras secundarias para adelantar con muchas garantías, notándose esa mayor contundencia. También cambia levemente el peso de la dirección, mientras que la caja de cambios varía su gestión del régimen del motor.

Cuando llegan las curvas, el Jeep Compass 4xe no muestra ningún miedo. Es cierto que la suspensión no es demasiado dura para tener un buen confort, pero la verdad es que se aguanta bastante bien en pleno apoyo. Lógicamente, a esto también ayudan mucho los neumáticos deportivos, que son capaces de soportar mucha carga lateral y demostrar una gran motricidad cuando aceleramos a fondo. Como era de esperar, al límite tiene una ligera tendencia subviradora.

En ciudad se muestra cómodo siempre y cuando las calles no sean demasiado estrechas, con una suspensión que absorbe bien los resaltos. Claro, que al contar con llantas de 19 pulgadas y neumáticos de perfil bajo, los baches más secos no son filtrados a la perfección, sin ser por ello algo exagerado. Por poner una pega, la cámara de marcha atrás no es muy allá, la verdad.

¿Cuánto consume el Jeep Compass híbrido enchufable?

Como en todo vehículo enchufable, el tema de consumo varía mucho. Dependerá de si recargamos la batería eléctrica siempre que podemos o no, así como de los largos que sean nuestros trayectos. Lógicamente, lo interesante en estos modelos PHEV es aprovechar al máximo la electricidad y, para ello, es indispensable poder recargarlo en casa.

Con una carga completa de la batería se pueden recorrer aproximadamente 40 kilómetros, que podrán ampliarse si solo la utilizamos en ciudad y que disminuirá en carretera abierta.

Finalmente y respecto al consumo de gasolina, el ordenador de viaje ha registrado una media de 7,2 litros, sin haber recargado la batería. En autovía (sin hacer uso de la energía eléctrica) el consumo es de alrededor de 7,4 l/100 km. Mientras, en ciudad será mejor que siempre tengamos carga eléctrica, pues no es complicado superar los 9 litros si la batería está descargada.

Equipamiento Jeep Compass

Sport

Cuadro de instrumentos con pantalla TFT de 7 pulgadas

Pantalla principal táctil de 5 pulgadas con Uconnect 5.0

Sensor de lluvia

Tomas USB y auxiliares de 12 voltios

Volante multifunción en cuero

Bluetooth

Aviso de salida de carril Plus

Alerta de colisión frontal Plus

Kit antipinchazos

Faros delanteros halógenos

Pilotos traseros de LED

Radio DAB

Cristales oscurecidos

Limitador de velocidad activo

Longitud

Pack Business

Climatizador bizona

Asiento del acompañante con respaldo abatible en plano

Faros antiniebla delanteros con función cornering

Sistema Uconnect 7 con pantalla táctil de 7 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto

Sensores de aparcamiento traseros

Night Eagle

Llantas de aleación de 18 pulgadas

Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico

Interior en negro piano

Parrilla delantero exterior en negro brillante

Limited

Pack Function

Paquete Parking

Llantas Style de 18 pulgadas

Pack Visibility

Retrovisor interior fotosensible

Pantalla táctil de 8,4 pulgadas

Uconnect Services

S

Pintura bicolor

Asiento del conductor con ajustes eléctricos

Ajuste lumbar eléctrico en asiento del copiloto

Entrada y arranque manos libres

Portón traseros eléctrico

Equipo de audio con 9 altavoces y amplificador de 500W

Faros bi-xenón

Modo Sport

Precios gama Jeep Compass

Motor Cambio Tracción Acabado Precio Motor Cambio Tracción Acabado Precio 1.3 gasolina 130 CV Manual Delantera Sport 26.550 € 1.3 gasolina 130 CV Manual Delantera Longitud 29.350 € 1.3 gasolina 130 CV Manual Delantera Night Eagle 30.950 € 1.3 gasolina 130 CV Manual Delantera Limited 32.950 € 1.3 gasolina 150 CV Automático Delantera Limited 34.950 € 1.6 diésel 120 CV Manual Delantera Limited 35.450 € 1.3 gasolina 150 CV Automático Delantera S 37.950 € 1.6 diésel 120 CV Manual Delantera S 38.450 € 4xe híbrido enchufable 190 CV Automático 4×4 Limited 43.200 € 4xe híbrido enchufable 240 CV Automático 4×4 Trailhawk 45.400 € 4xe híbrido enchufable 240 CV Automático 4×4 S 46.400 €

Precios según el configurador de la marca.

Opinión del editor

Pros Buena impresión de calidad

Espacio en las plazas traseras

Diseño exterior agradable

Contras Precio en versiones enchufables

Estética interior algo anticuada

Consumo cuando la batería está descargada

Galería Jeep Compass PHEV