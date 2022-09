Renault 5 Turbo 3E: ¿Será esta su gran novedad del París Auto?

Renault está viviendo un momento convulso y muy complicado. Desde que Carlos Ghosn cayó en desgracia sus planes no han salido tal como había pensado y eso se ha traducido en graves desajustes económicos. Amén de un gran «temporal» en sus relaciones con sus socias niponas Nissan y Mitsubishi. Sea como fuere, parece que la casa del rombo está retomando el rumbo y el próximo París Auto Show será clave para mostrar al mundo todos sus planes.

Si hacéis un poco de memoria recordaréis que hace unos días os contamos las novedades que Renault Group estaba preparando. Pues bien, entre todo lo bueno que va a mostrar en el París Auto Show hay un «show car deportivo y poco convencional» con el que cerrar el 50 aniversario del mítico R5. Pues bien, gracias a que la oficina de patentes y marcas internacional «no ha podido guardar el secreto», sabemos que podría ser el Renault 5 Turbo 3E.

El hipotético Renault 5 Turbo 3E podría ser un restomod oficial y en «clave eléctrica» del mítico R5 Turbo…

rendez-vous le 22 septembre pour le reveal de notre show car 100% #électrique à l'esprit #50YEAR5

à retrouver hall 6 au #MondialAuto du 17 au 23 octobre à Paris#ParisMotorShow #ETech pic.twitter.com/iFzvGWigls — Renault France (@renault_fr) September 14, 2022

Y te preguntarás ¿Cómo sabemos esto? Pues como hemos dicho antes, porque la WIPO no ha podido guardarle el secreto a Renault. Amén de que la casa gala lleva varios días caldeando el ambiente con la publicación de algún teaser en su cuenta oficial de Twitter. En ellos no se ve gran cosa pero hay dos elementos básicos: los guardabarros traseros ensanchados y un alerón de gran tamaño que, si bien no es del original, le da un toque deportivo…

Además, volviendo a la web de la WIPO, si revisas las últimas entradas que han hecho, queda claro el mensaje: han solicitado el registro legal de las estas denominaciones comerciales…

Renault 5 TURBO 3 E

R5 TURBO 3E, y

TURBO 3E

Pero no es lo único, ya que también han aprovechado para registrar dos logos. No los hemos incluido porque su calidad (por el tamaño de la imagen publicada) es muy mala, pero si les echáis un vistazo os gustarán. En ambas, se aprecia el «3» y la «E» unidos por el emblema del rombo de Renault en su estilo actual que, a su vez, se inspira en el logo diseñado de Vasarely de los 70. Además, en los dos logos aparece «Turbo» de diferente forma…

En uno de los logos aparece el nombre «Turbo» como un prefijo y en el otro está inscrito en la barra superior del «3». Por tanto la casa gala aprovechará la fiebre «revival» para dar un empujón al debut comercial del esperado y resucitado R5 eléctrico. Habrá que esperar un par de días más para salir de dudas, pero si este concept tiene un poco de éxito podría llegar a las calles en el futuro. Quién sabe, igual para recordar el poderío del mítico R5 Turbo…

