Toyota bZ: La familia eléctrica bZ crece con este SUV compacto…

La electrificación del sector del automóvil sigue su curso de la mano de las novedades que presentan las firmas en los diferentes salones del automóvil. En estos días abre sus puertas el de Los Ángeles y una de las marcas que más va a dar de qué hablar es Toyota. La nipona presentó hace unos días la quinta entrega del Prius y si creías que se quedaría quieta te has equivocado. Sí, porque ahora sorprende a todos con el Toyota bZ Compact SUV Concept.

Como puedes ver en estas imágenes y su nombre bien lo indica, estamos ante un SUV de tamaño compacto. Y su tren motriz es eléctrico de última generación, pero la marca no indica sus cifras definitivas. Por tanto, se trata de un prototipo escaparate que muestra cómo serán los próximos modelos cero emisiones de Toyota. No obstante si hay detalles en los que has de fijarte porque no tardarás mucho en verlos en un modelo de calle. Ya verás.

El Toyota bZ Compact SUV Concept es un escaparate que muestra cómo evoluciona el código estético de la marca…

[embedded content]

El frontal del bZ Compact SUV Concept luce el mismo estilo del que ya presume el Prius. Esto es, unas ópticas LED muy rasgadas que fluyen por todo el ancho de la carrocería. El paragolpes es voluminoso pero el detalle más característico el la “nariz tipo tiburón martillo”. Si vamos al lateral apreciamos que los voladizos son cortos y que la línea descendente del techo es muy acusada. Sobre todo al entroncar con el pilar “C” donde está la manilla.

Justo ese detalle, característico del C-HR da pistas de que podríamos estar ante su relevo. Siguiendo con el estilo del bZ Compact SUV Concept tenemos varios trazos marcados que, a forma de pliegues, dan forma y músculo a toda la chapa del lateral y bajo de puertas. Tampoco podemos obviar la integración de las manillas delanteras en la chapa de las puertas. Y ya, si vamos a la zaga, Toyota apuesta por trazos aún más agresivos y marcados.

Artículo relacionado: Toyota bZ4X: El primer SUV BEV de la firma nipona debuta en sociedad

En primer lugar hay una luna trasera muy tendida coronada por un doble alerón como el bZ4X. Tampoco falta la antena de tipo tiburón o la tercera luz de freno integrada en ella. Tampoco faltan unas ópticas que dividen el portón y envuelven parte de la zaga. Por último, el diseño del difusor se “come” casi todo el diseño del paragolpes. Si pasamos al interior destaca por el volante octogonal, el cockpit digital o el display central táctil de tipo flotante.

Además de una estética minimalista, cuenta con un asistente de Inteligencia Artificial que se llama Yui. Con él los pasajeros podrán gestionar diferentes funciones como, por ejemplo, el climatizador o el sistema de audio. Y por último, recordar que es eléctrico por ello cuenta con un diminuto selector para el cambio. Eso sí, Toyota no ha dicho cómo es su tren motriz ni la potencia, pero no os sorprendáis si lo veis más adelante como C-HR…

Paciencia…

Fuente – Toyota