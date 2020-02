Descubren un nuevo asteroide que tiene su propia «luna» orbitando a su alrededor

Cuando pensamos en algo que tenga su propia luna/satélite generalmente nos viene a la cabeza los planetas como astro por excelencia. Sin embargo, en el Universo, prácticamente cualquier objeto con masa puede tener su propia luna orbitando a su a alrededor. Es lo que ocurre con 2020 BX12, un asteroide que recientemente se ha descubierto que tiene un compañero de viaje, su propia «luna».

El pasado 27 de enero los astrónomos del telescopio Mauna Loa en Hawái descubrieron un asteroide que hasta entonces no había sido avistado antes. Más allá de que sea un nuevo astro descubierto, lo cierto es que un asteroide nuevo no tiene mucho de especial en el día a día de la investigación espacial. Sin embargo debido a su tamaño y la órbita que seguía se etiquetó como un asteroide potencialmente peligroso por su (mínima) posibilidad de impactar con la Tierra.

Dias más tarde, el 4 de febrero, fue el radiotelescopio del observatorio Arecibo en Puerto Rico quien volvió a verlo. Decidieron investigarlo porque a pesar de que no supone un peligro real para la Tierra, dado a que se estaba aproximando al planeta era una oportunidad para investigarlo más de cerca y entender mejor el comportamiento de los asteroides. Pero en esta ocasión los astrónomos vieron algo distinto: 2020 BX12 (nombre del asteroide) venía acompañado de un pequeño satélite.

Basándose en las observaciones, los científicos descubrieron que 2020 BX12 es un asteroide binario, con una roca más pequeña que orbita la roca más grande. En el siguiente vídeo se puede observar el diminuto destello de luz de la roca más pequeña:

Radar images obtained by the Arecibo Observatory in Puerto Rico revealed that recently-discovered #asteroid 2020 BX12 is a binary asteroid with its own small moon! Several asteroids have moons, a few even have two. https://t.co/MSfWIlYFtL @NAICobservatory pic.twitter.com/6kpA1lkEQP

— Asteroid Watch (@AsteroidWatch) February 13, 2020