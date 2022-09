El experimento de las hermanas Wachowski con la aventura espacial más desmelenada desembarca en HBO Max

Las hermanas Wachowski, que saltaron a la fama como responsables de la influyente y aún hoy pasmosa ‘Matrix‘, no han tenido demasiada suerte en otras incursiones en el cine. Las secuelas de su obra magna (incluida la apabullante última entrega), pese a su éxito en taquilla, no están tan bien consideradas; la magnífica ‘Speed Racer’ no respondió entre el gran público; y el resto de sus propuestas, como la hipnótica ‘El atlas de las nubes’, pasaron directamente desapercibidas. Entre esas que se recibieron con indiferencia está ‘El destino de Júpiter‘, que ahora llega a HBO Max.

Esta película de 2015 es una propuesta con guión propio cuya también decepcionante recepción en taquilla supondría la última producción en la que participó de Lilly Wachowski, y la retirada momentánea de la gran pantalla de Lana hasta su regreso con ‘Matrix: Resurrections. Ambas se refugiarían entre 2015 y 2018 en televisión con la serie ‘Sense8’, quizás su propuesta mejor acogida desde la ‘Matrix’ original. En cualquier caso, ‘El destino de Júpiter’ supone un antes y un después.

En ella, una joven descubre su destino como heredera de la nobleza intergaláctica, y como tal protegerá a los habitantes de la Tierra de un imperio destructor que quiere apoderarse de nuestro planeta. Una aventura tradicional llena de alienígenas, viajes por el espacio y desafíos a la lógica, y que contó con un trío de estrellas que, con el paso del tiempo, sin embargo, han quedado como quizás el punto menos interesante de la propuesta: Mila Kunis, Channing Tatum y Eddie Redmayne como villano de la función.

La película ha sido comparada con ‘Star Wars’, pero a lo que quizás recuerda (y con lo aficionadas al cómic que son las hermanas, no es una suposición muy descabellada) es a la bande dessinée europea de género, de ‘Barbarella’ a ‘Valerian’ o la obra de Moebius. El resultado es una película de escapismo puro, rebosante de acción, personajes de una pieza y monstruos, pero también con un interesante y sutil mensaje anticonsumista y ultraemocional. Una divertida peripecia galáctica que, en cualquier caso, mereció mejor suerte.