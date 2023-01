El MacBook Pro con pantalla táctil no tenía sentido para Steve Jobs. Ahora sí lo tiene para Apple

Allí estaba Steve. Ya visiblemente más delgado y desmejorado Con su camiseta negra larga de cuello de tortuga Octubre de 2010. Delgado y ya algo desmejorado por su enfermedad, el cofundador de Apple nos hablaba de los (entonces) nuevos Mac.

Mediada la presentación, Jobs mostraba un teórico MacBook con pantalla táctil y rechazaba esa idea. «La tecnología multi-touch no funciona en superficies verticales. Es genial para una demo, pero terrible para la ergonomía».

No sabemos qué pensaría Steve hoy en día de aquello, pero los rumores apuntan a que en Apple ha cambiado de opinión. Hay MacBook con pantalla táctil a la vista, y hay razones singulares para ello.

Lo cierto es que durante años Apple mantenía aquel razonamiento esgrimido por Steve Jobs. Craig Federighi, máximo responsable de la división de software, reafirmaba la idea en una entrevista con Wired en 2018:

Pero con el tiempo, la idea parecía ofrecer menos resistencia. Mark Gurman ya avisaba hace unos meses de cómo había reaccionado el mismo Federighi al volver a ser preguntado por la cuestión. Su respuesta: «¿Quién sabe?».

Asked if the Mac will ever get a touch screen, Craig Federighi: “Who’s to say?” Better than the usual no chance.

— Mark Gurman (@markgurman) October 26, 2022