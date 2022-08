El Samsung Odyssey Ark llega a España: así es el bestial monitor gaming curvo de 55 pulgadas y 165 Hz de Samsung

Durante el pasado CES de Las Vegas, Samsung nos presentó el Odyssey Ark, un enorme monitor curvo de 55 pulgadas cargadito de tecnología. Eso fue a principios de año y ha tardado, pero el dispositivo por fin ha aterrizado en nuestras fronteras.

El dispositivo ya aparece en la web de Samsung y en El Corte Inglés, que parece ser el único distribuidor en nuestras fronteras. El problema es que no parece haber stock y, por lo tanto, no conocemos el precio en euros. No obstante, sabemos que jugar en este monstruo no saldrá barato, ya que su precio en Estados Unidos es de nada más y nada menos que 3.500 dólares. Actualizaremos cuando tengamos más información.

Ficha técnica del Samsung Odyssey Ark

Samsung Odyssey Ark dimensiones y peso 1.174,8 x 1.102 x 379 mm 41,5 kilos panel VA de 55 pulgadas 1.056 dimming zones Formato 16:9 95% DCI-P3 Resolución 3.849 x 2.160 píxeles HDR Quantum HDR 2000 HDR10+ HDR10+ Gaming retroiluminación Mini-LED local dimming (1.056 zonas) tasa de refresco 165 Hz brillo Normal: 600 nits Mínimo: 420 nits contraste estático 1.000.000:1 tiempo de respuesta 1 ms (GtG) ángulos de visión 178º / 178º sonido 4 x altavoces en las esquinas 2 x woofer 60W Dolby Atmos AI Sound Booster conectividad 4 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 1 x Jack 3,5 mm 1 x Ethernet conectividad inalámbrica Bluetooth 5.2 WiFi 5 tecnologías de refresco adaptativo FreeSync Premium Pro consumo típico 84W sistema operativo Tizen otros SmartThings DLNA Samsung MagicRotation Auto Flicker Free Eco Light sensor Modo Eye Saver Game Bar 2.0 Gaming Hub Auto Source Switch+ precio 3.500 dólares

Un monstruo curvo, mini-LED y a tope de hercios

El Samsung Odyssey Ark es un monitor que bien podría considerarse un televisor curvo por su tamaño. El dispositivo incorpora un panel VA mini-LED de 55 pulgadas con resolución 4K, 1.056 dimming zones y curvatura 1000R que, de acuerdo a Samsung, ofrece la mejor experiencia de visualización a más de 80 centímetros.

Su brillo normal es de 600 cd/m2, tiene un excelente contraste y es compatible con Quantum HDR 2000, HDR10+ y HDR1’+ Gaming. Reproduce 1.000 millones de colores, cubriendo el 95% del espacio DCI-P3. De cara a jugar, cabe destacar su tasa de refresco de 165 Hz y su milisegundo de tiempo de respuesta GtG. No tiene NVIDIA G-Sync, pero sí FreeSync Premium Pro.

Samsung también remarca el procesador Neural Quantum Ultra, que usa «20 redes neuronales multicapa» para analizar las imágenes y optimizarlas «píxel a píxel», ajustar el brillo automáticamente y ampliar el contraste de determinadas zonas.

La pantalla tiene un acabado mate y se puede pivotar para ponerse en «modo cabina». En otras palabras, es posible girar la pantalla 90 grados para ponerla en vertical (al más puro estilo The Sero). Más allá de la curiosidad, puede ser interesante para jugar a títulos de simulación de vuelo, como ‘Flight Simulator 2020’.

De cara a aprovechar el tamaño de su pantalla, el dispositivo se acompaña de un mando con carga solar (el Ark Dial) que permite controlar la disposición de la pantalla. Entre las funciones destacadas están Flex Move, una opción que permite ajustar el área de visualización a cualquier tamaño con diferente ratio o poner la pantalla en formato 21:9, algo recomendable en ciertos juegos como ‘Lost Ark’. De la misma forma, se pueden poner varias ventanas en la pantalla con un tamaño bastante grande.

Por último, cabe destacar que el monitor incorpora Samsung Gaming Hub (con acceso directo a los servicios de juegos en la nube, por ejemplo) y altavoces incorporados. El sistema consta de cuatro altavoces en las esquinas y dos woofers centrales, resultando en un canal 2.2.2 de 60W. Es compatible con Dolby Atmos y dispone de AI Sound Booster para optimizar el sonido mediante IA.

Precio y disponibilidad del Samsung Odyssey Ark

