Este nuevo método permite imprimir imágenes a color… utilizando tinta transparente

Si bien suena contradictorio, es posible. Conseguir un color u otro en última instancia es cuestión de filtrar de una forma determinada u otra los rayos de luz. Una nueva investigación ha demostrado que es posible obtener colores utilizando una tinta transparente. Transparente y especial, pues por cómo está compuesta permite modificar la luz sin necesidad de pigmentos.





El Instituto de Química de la Academia China de Ciencias es quien está detrás de este nuevo avance. La idea para realizar una tinta transparente parte de que los pigmentos y tintes actuales pueden ser dañinos para el medio ambiente (¡además de carísimos!). A fin de cuentas, son compuestos químicos que no siempre acaban reciclados correctamente. Los investigadores se preguntaron: ¿por qué no utilizar una tinta que no utilice pigmentos?

La idea se inspira en algunos seres vivos de la naturaleza que ya hacen esto. Algunos animales como el pavo real tienen microestructuras en sus plumas que permiten retener o reflejar la luz en ángulos concretos para cambiar la longitud de onda y en consecuencia el color que se refleja. Esto, con las herramientas adecuadas, también lo podemos hacer los humanos.

Cúpulas microscópicas de tinta polimérica

Según expresaron los investigadores, han creado una tinta polímera a base de agua que, para el ojo humano, parece transparente. Y lo cierto es que teóricamente lo es, pues no hay polímero alguno en ella. Sobre un vidrio con superficie hidrofóbica se puede imprimir esta tinta. La superficie hidrofóbica consigue que las gotas de tinta formen una estructura con microscópicas cúpulas.

Por cómo están organizadas estas cúpulas cuando la luz llega se refleja de tal modo que produce colores. Cambiando el tamaño de las cúpulas o la organización que tienen la luz se refleja de diferente forma, permitiendo así crear distintos colores cuando el ojo humano percibe la luz reflejada.

Lo interesante de esto es que al estar sobre un vidrio y las cúpulas orientadas hacia una de las caras, sólo se ve desde un lado del vidrio. Es decir, si se colocasen por ejemplo en una ventana podríamos ver una imagen a color desde fuera pero un vidrio totalmente transparente desde dentro.

Un último detalle es el de la vida útil de esta tinta. Al no ser pigmentos, no se degrada con el tiempo ya que es simplemente una estructura que va a reflejar siempre de la misma forma la luz si nada alterna la pintura. Es decir, a no ser que las leyes de la física cambien y mientras nada toque la tinta, va a reflejar en las mismas condiciones los colores para siempre.

Los investigadores creen que con suficiente análisis y manipulación de la estructura de cúpulas, podrían controlar al completo la saturación, el brillo y la tonalidad de los colores entre otras cosas. De momento queda mucho por avanzar en esto, así como en demostrar la viabilidad que tiene para producirlo a gran escala.

Vía | Phys

Más información | ScienceAdvances