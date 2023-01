Hasta siempre, Stadia: qué hacer ahora que Google pone punto y final a su servicio de juego en la nube

Ha llegado el día. Google Stadia se va para no volver. El servicio de juego en la nube de Google, tan robusto como envuelto en polémica, cierra hoy sus puertas después poco más de dos años en el mercado, dejando a sus usuarios con la tarea de buscar una alternativa para seguir disfrutando del cloud gaming.

El cierre se ha producido hoy, 19 de enero, a las 8:59 hora peninsular española. Desde este momento, es imposible acceder a nuestros juegos y nuestras partidas, aunque todo sea dicho, desde el anuncio del cierre ha habido tiempo de exportar las partidas de algunos juegos, como ‘The Elder Scrolls Online‘, ‘Cyberpunk 2077‘, ‘Destiny 2‘ o algunos títulos de Ubisoft.

No es ningún secreto que Google Stadia no terminó de cuajar entre los usuarios. La propia compañía lo reconoció en un comunicado, asegurando que Stadia «no ganó la tracción entre los usuarios que esperábamos». Ya fuera por el modelo de negocio, la falta de catálogo, comunicación o publicidad o, simplemente, la propia cultura dentro de la empresa, lo cierto es que Stadia no ha funcionado como podría haberlo hecho.

Google Stadia comenzó con mal pie. No tuvo modalidad gratuita hasta pasados seis meses de su lanzamiento, tardó mucho tiempo en llegar a todos los móviles Android y aún más a iOS, cerró su estudio de desarrollo propio (Stadia Games & Entertainment) y las actualizaciones venideras, como la app para televisores, la integración en el Gaming Hub de Samsung o la reducción de comisiones no fueron suficientes para que el servicio levantará cabeza.

Los siguientes pasos

¿Qué pasará ahora? En lo que concierne a los jugadores, el futuro inmediato tiene tres pasos. El primero es asegurarse de que hemos recibido los reembolsos pertinentes, tanto de hardware como de software. Recordemos que Google va a devolver el dinero tanto de los juegos comprados como de los mandos.

El segundo es, precisamente, desbloquear los mandos. Aunque se han tomado su tiempo, desde Google Stadia han lanzado una herramienta para desbloquear los mandos y, de esa forma, permitir su uso como un mando al uso vía Bluetooth para jugar en el móvil..

Al menos será posible desbloquear los mandos para aprovecharlos con el móvil vía Bluetooth

Y el tercero es buscar una alternativa, y hay varias opciones. La más parecida a Google Stadia es Xbox Cloud Gaming, aunque está limitada a los juegos del catálogo de Game Pass, que no son pocos. También está Amazon Luna, que sigue en fase beta en Estados Unidos, así que en España, por ahora, no se puede contemplar.

Otras opciones son Utomik, Shadow (la modalidad gaming está agotada en estos momentos) y NVIDIA GeForce Now, el servicio de NVIDIA que es de los más completos. Este servicio tiene diferentes modalidades, incluida una gratuita, y en su suscripción más cara (20 euros al mes) permite jugar en 4K a 120 FPS con Ray Tracing y DLSS 3 a los juegos que tengamos comprados en Steam, Epic Games y compañía. El catálogo, no obstante, es el que es.

En cuanto a la tecnología de Stadia, la compañía tiene ve oportunidades para su aplicación en YouTube, Google Play y Realidad Aumentada, así como en la posibilidad de ponerla a disposición de sus partners en la industria. «Seguimos profundamente comprometidos con el juego y continuaremos invirtiendo en nuevas herramientas, tecnologías y plataformas que impulsen el éxito de desarrolladores, socios del sector, clientes de la nube y creadores», afirmaron desde Google en el anuncio del cierre.

Sea como fuere, toca decirle adiós a Stadia, un servicio que, con sus más y sus menos, consiguió demostrar que el juego en la nube puede funcionar. Hasta siempre, Google Stadia.