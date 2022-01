HBO Max ya tiene el catálogo. Ahora sólo le falta todo lo demás: plataforma, doblaje y subtítulos

Prácticamente desde el lanzamiento de HBO en España el pasado mes de octubre, que vino con el cambio de la floja app de HBO Nordic -incapaz de competir con las mucho más sofisticadas y con mejor calidad de reproducción de Netflix o Disney+-, se ha hablado de la mejora notable que ha experimentado la plataforma en España. Sin embargo, una serie de problemas, sobre el papel inexplicables, están empañando el que sin duda es uno de los mejores catálogos de las plataformas de streaming a nuestro alcance.

Este último punto está fuera de toda duda: además del catálogo casi completo de héroes DC y un buen surtido de animación y de series clásicas de HBO, tenemos un buen ritmo de estrenos y una recuperación de fondo de catálogo de Warner. El resultado es una plataforma variada que, aunque no llega al desmesurado ritmo de estrenos de Netflix ni al impacto popular de los lanzamientos más llamativos de Disney+, presenta una alternativa potente.

¿Pero cuáles son estos problemas? ¿En qué ha fallado la plataforma a la hora de proporcionar una plataforma de gran calidad a sus clientes? Por una parte está el tema del 4K: aunque esta era una de las grandes promesas de HBO Max, desde el principio se ha echado en falta más allá de algún estreno puntual como la trilogía original de ‘Matrix’. Pero hay otra carencia aún más notoria e incluso extravagante, y es el caos total que reina en el subtitulado y doblaje de series y películas.

Subtitulado de poca calidad… cuando existe

Fue muy difundido el caso de ‘El Príncipe de Bel-Air’ por los títulos de los episodios, claramente traducidos de forma amateur o con una aplicación automática… en el mejor de los casos. Curiosamente, y pese a haber sido muy comentado el notorio error, no ha sido corregido (la captura bajo estas líneas es de hoy mismo). Lo que hace pensar, más allá de un caso de negligencia por parte de la compañía, que los procesos de corrección son lentos debido quizás a la propia estructura de HBO y a que no hay un mando centralizado para poner fin a este tipo de situaciones. En diciembre, HBO aseguraba a la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE) que estaban trabajando en la corrección, pero de momento no se ha visto ningún cambio.

Esto es solo la punta del iceberg, quizás la más cómica y notoria, pero que se expande por otras películas y series de la plataforma. Un caso personal, pero significativo por lo inexplicable del caso: quise ver una de las películas de fondo de catálogo de HBO Max, ‘La maldición de las brujas’ de 1990, la siniestra película familiar basada en el clásico de Roald Dahl con efectos de Jim Henson. Solo pude hacerlo con subtítulos en inglés o doblada al español, porque no había subtítulos en español.

Un paseo por otros clásicos de Warner nos arroja resultados similares o incluso peores: por ejemplo ‘La Familia Addams’ y su secuela no tienen subtítulos de ningún tipo (curiosamente, también protagonizadas por Anjelica Huston) y ‘Magnolia’ no los tiene en español. Es justo reconocer que muchas otras películas de fondo de catálogo de la plataforma (las diez o doce a las que nos hemos asomado) tienen, como mínimo, dos idiomas y subtítulos en español, pero es insólito que películas con innumerables ediciones domésticas como las citadas carezcan de unos mínimos en HBO Max.

Más extraño es que este aspecto se esté descuidando con los que son los buques insignia de la plataforma, las series de estreno como ‘Estación Once’, una estupenda producción de ciencia-ficción apocalíptica que está despertando encendidos elogios… aunque no desde luego por cómo la está distribuyendo la plataforma en España. Arrancó sin subtítulos en español y se disculpó Warner porque «por norma general los subtítulos en castellano aparecen 24 horas después de su estreno». Pero esos subtítulos han seguido sin aparecer hasta bien pasado ese plazo.

Actualmente la serie ya tiene todos los subtítulos y doblajes activos, pero el capítulo 7 sigue a día de hoy doblado únicamente al español latino. Similares problemas hubo con ‘El Pacificador‘, sin doblaje español (aunque este error se subsanó en un par de días), o con ‘Lo que hacemos en las sombras’, que tiene tres episodios, el 7, 8 y 9 de la tercera temporada sin doblar. Son fallos absolutamente arbitrarios y no obedecen a ninguna lógica, ya que el episodio 10 de esta última serie sí está correctamente doblado y con subtítulos. Otras series como ‘Crazy, Stupid Love’ o ‘Gomorra’, entre las que se han podido detectar han experimentado problemas similares.

Una posible explicación

La justificación oficial de HBO Max es escueta y no aclara demasiadas cosas: «No tenemos más comentarios que los que se comparten en redes desde nuestras cuentas oficiales. El equipo trabaja constantemente para solucionar incidencias y mejorar el servicio cada día». Pero en los últimos días se está comentando en Twitter otra explicación alternativa a la que se puede dar la credibilidad justa al no ser una explicación oficial, pero que resulta verosímil.

HBO Max de momento la sigue gestionando la «matriz Europea», HBO Nordic. Las copias son las que tienen ellos (los nórdicos) muchas veces procedentes de una emisión hdtv, con el audio en castellano añadido. Vamos, que no vienen los masters de EEUU — Antonio Casado (@timelapses) January 13, 2022

Según el usuario de Twitter Antonio Casado, HBO Max en Europa sigue gestionada por HBO Nordic, lo que implica que los masters de las series no proceden de Estados Unidos, sino que son los que tienen disponibles en la matriz europea. Son emisiones en calidad HDTV a las que se les cambia el audio, lo que explicaría los problemas de compresión del que a veces adolecen las series de la plataforma y que HBO Max no termina de solucionar.

A esta descentralización obedecerían también otros problemas como la limitación a 25 fotogramas por segundo de la imagen o el formato cuadrado que estropea el panorámico de muchas películas, y que es, en teoría, la respuesta de HBO Nordic a las quejas de algunos espectadores disgustados con las barras negras. Son algunos detalles que pone sobre la mesa este hilo de Twitter, y que a falta de una explicación mejor, podrían responder a por qué a estas alturas, HBO Max está introduciendo gazapos en su catálogo que lanzan al espectador una imagen de producto descuidado.