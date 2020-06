La IA de Baidu sólo necesita la URL de un artículo para generar un vídeo completo de la noticia: dicen poder crear 1.000 al día

Generar noticias de forma automática y gracias a una inteligencia artificial es una de las áreas donde más ruido ha hecho este sector. De momento sigue siendo un periodista humano y no virtual el que se encarga de ello, pero Baidu ha dado un paso más para modificar eso. Su última IA es capaz de generar vídeos sobre noticias con una voz automatizada, material gráfico y recopilando información de diferentes fuentes.

Estamos hablando de VidPress, la herramienta de Baidu para generar vídeos sobre noticias de forma automática. Tal y como ha anunciado Baidu Research en un comunicado oficial, ahora el proceso es más rápido y simple que nunca. Indican que sólo hay que darle una URL al algoritmo para que se encargue de todo el proceso.

Este proceso pasa por analizar el articulo a partir de la URL que ha recibido. Recoge las ideas principales y busca otros artículos sobre la noticia para obtener más información. Después de eso por un lado genera una narrativa en audio y por otro recopila vídeos e imágenes que le pueden servir para construir el vídeo final. Después es cuestión de sincronizar el audio con el montaje de los vídeos e imágenes que le son útiles para tener un vídeo final. En el siguiente vídeo podemos ver un ejemplo de cómo es un vídeo creado por esta IA de Baidu.

De momento VidPress opera en la plataforma de vídeos cortos china Haokan y se limita al idioma mandarin. Aseguran que VidPress por ahora es capaz de crear hasta 1.000 vídeos al día si hace falta. Para ponerlo en perspectiva, los editores de vídeo humanos hacen entre 300 y 500 actualmente. La creación del vídeo no es instantánea, pero tampoco lleva mucho tiempo. Para un vídeo de unos dos minutos a calidad 720p la IA necesita unos dos minutos y medio. Una vez más, para ponerlo en perspectiva con los humanos, de media tardan unos 15 minutos para un vídeo así.

Baidu asegura que su IA también puede detectar tendencias en redes sociales para crear automáticamente vídeos sobre ello. Si bien está en sus fases iniciales, planean ofrecer la herramienta a agencias de comunicación para agilizar este tipo de tareas y tener la oportunidad de publicar su contenido también en vídeo si por otros motivos no les es posible ahora mismo.

No es la primera vez que vemos a una IA presentando noticias en China. En 2018 la agencia china Xinhua mostró a su presentador virtual controlado por una inteligencia artificial para gesticular como un humano y hablar con voz sintetizada.

En estas últimas semanas la agencia Xinhua presentó también a Xin Xiaowei, un avatar 3D que se encarga de presentar noticias como si de un humano se tratase en un plató virtual. Volviendo a Occidente, Microsoft ha anunciado recientemente el reemplazo de diferentes editores de su plataforma MSN por una inteligencia artificial capaz de seleccionar contenido parar mostrar en MSN.

Here comes Xin Xiaowei, the world’s first 3D #AINewsAnchor.

Jointly developed by Sogou and Xinhua News Agency, she will report for Xinhua News Agency on the #TwoSessions, creating a new and dynamic viewing experience. pic.twitter.com/5Tok2Mm3Pl

