Las ciudades tienen un arma sencilla para combatir al calor: dejar crecer la hierba entre sus aceras

Lo llamamos «ciudades» porque «junglas de hormigón que multiplican el calor hasta convertirse en un infierno» queda largo. Pero es así. Las ciudades españolas parecen específicamente diseñadas para favorecer todas las dinámicas y fenómenos físicos que ayudan a aumentar el calor ambiental. Y lo tenemos tan normalizado que ni siquiera nos damos cuenta.

Por eso, iniciativas como la de Santiago de Compostela estudiando «el uso de hierba en el enlosado para controlar la temperatura e incidir sobre el clima urbano» nos sorprenden. Y no deberían: deberíamos hablar mucho más de ello.

¿Qué hace una planta como tú en una plaza como esta? La historia comienza durante el confinamiento. Ángel Panero, un arquitecto del Consorcio de Santiago, se dio cuenta de que la plaza del Obradoiro estaba llena de plantitas creciendo en las juntas de los adoquines de piedra. Se quedó unos días dándole vueltas y decidió preguntarle al laboratorio de análisis y conservación de Biodiversidad de la Universidad de Santiago sobre si esa vegetación podría tener un efecto «refrigerador» en el suelo (de la misma manera que podría tenerlo en el campo o en los parques).

Los investigadores de la Universidad y los técnicos del Consorcio, realizaron varias mediciones para ver hasta qué punto esas «malas hierbas» eran capaces de rebajar la temperatura. Y la respuesta es muy curiosa: las plantas que crecen en las juntas entre losas consiguen reducir hasta en 25 grados la temperatura del suelo.

Compostela, in Galicia, swelters under an unprecedented heatwave. The stone pavement of the historic centre is boiling hot, but not everywhere. Colonizing «lumpen» plant species are making cities more hospitable. Let’s help them as the allies they are. pic.twitter.com/ZbKmmKytb3

