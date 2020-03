Los mejores móviles por menos de 300 euros (2020): la opinión de los expertos de Xataka

Aunque la gama alta se lleva las portadas y los titulares, la realidad es que muchos encontramos en un teléfono más barato el candidato ideal para nuestras necesidades. Y es que en el mercado hay una gran cantidad marcas y modelos que nutren la gama media y la más humilde con terminales muy atractivos en relación calidad precio.

Hemos preguntado a los editores de Xataka que más saben de móviles y que más modelos prueban por los mejores teléfonos móviles que podemos comprar actualmente por menos de 300 euros. Algunos ya estaban presentes en nuestra selección de 2019, pero otros han postulado su candidatura en firme este 2020. ¿cuáles son los mejores móviles por menos de 300 euros en función de su experiencia?

Para seguir ofreciendo los mejores teléfonos móviles que se pueden comprar en 2020 por menos de 300 euros según nuestros expertos, este artículo se actualizará periódicamente.

Ricardo Aguilar

«Aunque no sea de 2020, en mi opinión, el Xiaomi Mi 9T (258 euros) sigue siendo el mejor móvil por debajo de los 300 euros.

Cuenta con el Snapdragon 730, procesador que sigue encontrándose notablemente por encima de su competencia directa, 6 + 64 GB en sus memorias, batería de 4.000mAh con carga rápida, etc. A nivel de diseño, aunque esto es más subjetivo, también me parece de lo mejor en su rango de precio. La cámara mecanizada envejece bien (al menos sobre el papel), y la prefiero a notches y agujeros varios.

Otro punto importante es su cámara: tiene gran angular, angular y teleobjetivo. Para abaratar costes la nueva moda es sustituir el teleobjetivo para introducir sensores macro y de profundidad que, en mi experiencia, sirven de poco o nada. En fin, sé que se ha dado mucho la turra con este teléfono, pero es que sigue siendo una compra de diez.

[embedded content]

Si tuviera que escoger un plan B, esperaría al lanzamiento en España del Realme 6 Pro. Snapdragon 720G, 6 + 128 GB, batería de 4.300mAh con carga rápida…No me hace demasiada gracia que sea tan grande (6,6 pulgadas), pero esos 90Hz por menos de 300 euros son bastante golosos.

Además, este móvil llegará con Realme UI, una capa algo más ligera que el ColorOS que tanto hemos probado en esta casa y que, si bien no da problemas, es demasiado pesado.»

Xiaomi Mi 9T – Smartphone con pantalla AMOLED full-screen de 6,39″ (Selfie pop-up, triple cámara de 13 + 48 + 8 MP, con NFC, 4000 mAh, Qualcomm SD 730, 6+64 GB,) color negro [Versión española]

Antonio Sabán

«Pese a que ya tiene muchos meses, y es de 2019, para mí el mejor terminal por debajo de 300 euros sigue siendo el Xiaomi Mi 9T. A día de hoy, no creo que haya un terminal que por ese dinero te dé un conjunto tan completo de cámaras, pues todos los fabricantes están optando por eliminar el teleobjetivo, y el 9T cuenta con uno de dos aumentos.

Además, cuenta con un procesador que no es el último pero que ahora están comenzando a montar sus rivales, y que es más que solvente para prácticamente todos los usos, incluidos los que quieren alargar al máximo la autonomía. En ese sentido, sus 4.000 mAh y su eficiente pantalla AMOLED hacen que llegar al final del día sea muy sencillo.

Había dudas sobre la durabilidad pasado el tiempo de su cámara frontal periscópica, pero no hay quejas generalizadas tanto tiempo después de su lanzamiento, algo significativo, pues hacemos más selfies que nunca. Para la gente que todavía utiliza auriculares con cable, también hay jack.

Y para todo el mundo que quiere pagar con el móvil, también hay NFC. No falta absolutamente de nada para pasar varios años con garantías.

Con argumentos parecidos a los del Xiaomi Mi 9T recomiendo el Realme X2. El aspecto del diseño quizá esté menos refinado y parezca de una generación anterior, pero lo cierto es que Realme ha apostado por otras especificaciones que pueden satisfacer más a otro tipo de usuario.

Por ejemplo, aquí tenemos 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, junto al Snapdragon 730G, algo más potente en juegos que el 730. Tampoco decimos adiós a una buena pantalla AMOLED ni a buena autonomía, con 4.000 mAh y carga más rápida que en el Xiaomi, de 30W. Lo que realmente perdemos es el teleobjetivo, pues Realme ha optado por un sensor de profundidad y otro macro en su lugar, algo que no ofrece ni de lejos la misma versatilidad.

realme X2 (Azul Perla, 8GB+128GB, Versión Europea, Enchufe EU)

Samuel Fernández

«El sector de los teléfonos económicos lleva ya bastante tiempo avanzando a buen ritmo y ya no es necesario sacrificar demasiado cuando nuestro presupuesto no es muy alto a la hora de comprar uno nuevo. Son cada vez más las propuestas competitivas y son pocos los fabricantes que no tratan de jugar en esta liga, pero no todos lo hacen con el mismo resultado, lógicamente.

Pese a que desde que se lanzó han llegado apuestas más que interesantes, a día de hoy sigo pensando que es muy complicado encontrar un teléfono económico más completo que el Xiaomi Mi A3 (183 euros). Ni tan siquiera tienes que acercarte a los 300 euros para hacerte con uno. Tiene defectos, claro está, y quizá alguna que otra concesión que no gusta a muchos, como su pantalla HD+, pero lo considero bastante redondo en muchos sentidos.

[embedded content]

Además, la presencia de Android One prácticamente garantiza que permanecerá fluido más tiempo que el resto al no contar con ninguna capa que entorpezca el sistema. Como dije, creo que hay muchos teléfonos muy interesantes por debajo de la barrera de los 300 euros pero pocos, o ninguno, como el Mi A3.

Es mi caballo ganador porque no hay mejor móvil en relación calidad precio. Y si tengo que elegir un segundo teléfono, prefiero subir la apuesta e ir directamente a por el Xiaomi Mi 9T de una gama superior, está rondando los 260 euros sin problemas y no hay nada más competitivo que él en su línea de precios. Buena cámara, buena pantalla, buena batería, buena potencia. Todo bien.»

Xiaomi Mi A3 Smartphones 4 GB RAM + 128 GB ROM, Pantalla de 6.088′, Procesador Octa-Core, 32 MP Frontal y 48 MP AI Triple Cámara, Color Negro (Otra version Europea)

Anna Martí

«Creo que los Xiaomi son buena opción aunque sean de la generación anterior por lo bien que suele aguantar el software a nivel de funciones y fluidez.

El Xiaomi Mi 9T (288 euros) de 128GB está por debajo de los 300 euros y creo que es una opción muy válida por su configuración y diseño, con triple cámara trasera y muy buena autonomía.

MIUI además es cada vez más completa y aunque es incisiva, no muestra ser exigente a nivel de rendimiento o autonomía, algo que normalmente favorece la experiencia en el día a día, aunque personalmente suelo recomendar Android puro si es posible y ahí el candidato sería el Xiaomi Mi A3.

Si nos importa menos que el software esté más o menos cargado, los Realme compiten bien en relación calidad-precio y un ejemplo es el Realme X2. Tiene buena autonomía y unas cámaras que no llegan a destacar, pero que aportan la versatilidad que hoy en día suele buscarse en la combinación de cámaras traseras.

Si nos importa menos el software y vamos a hacer un uso estándar, una buena opción es un Huawei P40 Lite (239 euros) aprovechando que han rebajado su precio de salida. En nuestra toma de contacto nos pareció que funcionaba muy bien y salvo que podamos echar en falta alguna app de Google o que sólo pueda conseguirse vía Play Store puede ser una buena opción, teniendo en cuenta además que es un móvil recién lanzado y no es de una generación de 2019.»

HUAWEI P40 lite – Smartphone con pantalla de 6.4″ FullView (Kirin 810, 6GB de RAM, 128GB de ROM, Cuádruple cámara de 48MP,8MP,2MP,2MP), carga rápida de 40W, Batería de 4200 mAh, Auriculares Freebuds 4

Enrique Pérez

«Xiaomi y Realme son los líderes en relación calidad/precio. Pronto conoceremos nuevos modelos, pero por el momento los Realme X2 y los Mi 9T siguen siendo terminales que ofrecen excelentes resultados por su precio. Con un apartado fotográfico que poco tiene que envidiar a terminales bastante más caros.

El Huawei P40 Lite por 299 euros es uno de los mejores móviles por menos de 300 euros del momento. No viene con los servicios de Google, es un punto importante.

Pero su instalación no es tan complicada y a cambio tenemos un móvil top por ese precio, con un diseño compacto, batería generosa y con carga rápida, cuatro cámaras y un rendimiento bastante alto.

Si queréis acceder a la última tecnología y confiáis en poder adaptaros a la situación con el software, el P40 Lite es una gran opción. No apto para todos los usuarios, pero muy recomendable igualmente.

Finalmente se encuentra el Samsung Galaxy A51, un modelo que está volviendo a colocar a Samsung entre las opciones a tener en cuenta. Su rendimiento no es el más elevado, quizás su gran punto débil. Pero en diseño, pantalla y autonomía destaca especialmente.»

Samsung Galaxy A51 – Dual SIM, Smartphone de 6.5″ Super AMOLED (4 GB RAM, 128 GB ROM, cámara Trasera 48.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP + 5 MP, cámara Frontal 32 MP) Azul [Versión española]

José García Nieto

«Actualmente creo que uno de los mejores dispositivos que se pueden comprar por menos de 300 euros es el Xiaomi Mi 9T, con 6 GB memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno y pantalla AMOLED de 6,39 pulgadas.

Es un gama media premium de lo más interesante y que he tenido ocasión de probar personalmente varias veces. Siempre me deja con buen sabor de boca y lo considero una compra segura.

También me gusta el Realme X2, que tiene el Snapdragon 730G, 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Realme viene pisando bastante fuerte y el X2 es muy recomendable.

Tiene una autonomía sobresaliente, carga rápida y es muy cómodo en mano. Si no quieres nada de Xiaomi y buscas probar alguno nuevo, el Realme X2 es un buen punto de partida.

El Huawei P40 Lite es sobre el papel un candidato ideal por menos de 300 euros este 2020, pero la ausencia de los servicios de Google marca la experiencia.

Me explico: A la hora de comprar un Huawei P40 Lite es importante tener en cuenta que no viene con los Google Mobile Services instalados. Eso, en el día a día, significa que no se puede acceder a Google Play Store (la tienda de aplicaciones), a YouTube o a Netflix. Los servicios de Google se pueden instalar siguiendo ciertos procesos, pero pueden no ser sencillos para los usuarios menos experimentados.

Hay dos formas de descargar aplicaciones en los Huawei P40 Lite: usando AppGallery, la tienda de apps de Huawei; o descargando los archivos APK desde la web de los desarrolladores, si es que están disponibles. AppGallery carece de la inmensa mayoría de apps que usamos a diario, principalmente porque son de Google o Facebook (WhatsApp, Instagram, Gmail, Hangouts…), así que para las que no estén allí habrá que recurrir a tiendas de terceros o a los archivos APK.

Y en ese sentido, los casos de YouTube y Netflix son interesantes. Puedes instalar el APK de YouTube, pero la aplicación no funciona. Se abre y muestra un pop-up que indica que al no estar instalados los Google Mobile Services, la app no funciona, así que solo se puede ver YouTube a través del navegador. Lo mismo con Netflix. Netflix requiere SafetyNet, que es una especie de certificación de Google. Si no tienes SafetyNet, como pasa en los Huawei P40 Lite, Netflix no funciona, aunque hay versiones antiguas en las que sí.

Por último, otro dispositivo que recomendaría es el Redmi Note 8T. Sé que es del año pasado, pero sigue siendo más que solvente a día de hoy.

Con 4 GB de memoria RAM, el Snapdragon 655 y las cuatro cámaras traseras se conjura como una alternativa a tener muy en cuenta. Además suele encontrarse rebajado en no pocas ocasiones y tiene NFC. Vamos, literalmente es un Note 8 con NFC, así que es recomendable para los que quieran pagar con el móvil.»

Xiaomi Redmi Note 8T 64+4GB Color Azul, NFC, Bateria 4000mAh, [Version Española]

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.