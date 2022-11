NVIDIA tiene una teoría sobre por qué se queman los conectores de algunas GeForce RTX 4090

La tarjeta gráfica más ambiciosa que tiene NVIDIA en catálogo actualmente está haciendo mucho ruido, y no solo por sus prestaciones y su precio. A finales del pasado mes de octubre varios usuarios de la GeForce RTX 4090 publicaron en Reddit varias entradas explicando que el conector 12VHPWR de sus tarjetas gráficas había resultado parcialmente dañado.

Al parecer después de utilizar durante varias horas su PC y someter a la tarjeta gráfica a cierto nivel de estrés el conector de alimentación comenzó a derretirse parcialmente. NVIDIA no tardó en asegurar que investigaría el problema descrito por estos usuarios, y se comprometió a buscar una solución. Y sí, parece que los ingenieros de esta marca ya han identificado el origen de esta incidencia, y, de ser así, resolverla es más fácil de lo que podíamos intuir.

NVIDIA defiende que los usuarios podemos evitar este problema fácilmente

Los responsables de soporte de esta compañía han publicado una entrada en su página web en la que aseguran que siguen investigando todas las incidencias de los usuarios de la GeForce RTX 4090 que han identificado daños en el conector de alimentación de su tarjeta gráfica. Al parecer por el momento se han producido aproximadamente 50 casos en todo el mundo.

Esta es la conclusión a la que han llegado los ingenieros de NVIDIA:

Nuestra investigación hasta la fecha sugiere que la causa habitual de este problema es que el conector de alimentación no ha sido introducido correctamente en la tarjeta gráfica. Para cerciorarnos de que ha sido enchufado adecuadamente recomendamos conectarlo a la tarjeta gráfica con firmeza antes de instalar esta última en la placa base.

Además, NVIDIA nos anticipa que sus técnicos están buscando la forma de garantizar que el conector de alimentación ha sido conectado correctamente a la tarjeta gráfica antes de que esta reciba la alimentación. De esta forma si la fijación no es completamente firme el suministro de la corriente eléctrica no se producirá y el conector no resultará dañado. Suena bien, y será interesante comprobar qué se les ocurre.

Nosotros no sabemos si las incidencias de todos los usuarios que han identificado la degradación del conector 12VHPWR han sido provocadas exactamente por este problema, pero podemos compartir con vosotros nuestra experiencia: durante la preparación de nuestro análisis sometimos a la GeForce RTX 4090 a un estrés muy elevado durante 10 horas consecutivas. E invertimos en los tests cinco días seguidos (10 horas al día) para poner a prueba su estabilidad bajo estrés. Seguimos usando esta tarjeta gráfica de una forma intensa, y todavía no nos hemos topado con este problema.

