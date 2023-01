OpenAI tiene por delante su mayor dilema hasta la fecha: ponerle precio a ChatGPT

Cuando Sam Altman fundó OpenAI en 2015, lo hizo con un mensaje claro: esta era una organización sin ánimo de lucro. De un tiempo a esta parte las cosas han cambiado, y el éxito de sus proyectos —DALL-E 2, ChatGPT— ha obligado a este emprendedor a pivotar. Con un proyecto con este potencial, la cuestión no era si iban a empezar a cobrar dinero por usar esas plataformas. La cuestión era cuándo lo harían.

La API ya era de pago. El acceso a la API de OpenAI ya está de hecho basado en un modelo de pago: para consultas ocasionales no tiene coste alguno, pero si un usuario o empresa necesitan más volumen, puede contratar más «capacidad de conversación».

Here’s how ChatGPT Pro works! A lot of users were asking me for proof, so I decided to make a video. pic.twitter.com/QYNn3pRnxI

— Zahid Khawaja (@chillzaza_) January 21, 2023