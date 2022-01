Trailer de ‘Shenmue’: la esperada adaptación anime del videojuego conserva todo el estilo que hizo grande al clásico

13 episodios rebosantes de misterio, artes marciales y personajes carismáticos son los que compondrán esta serie que arrancará de la misma manera que el videojuego de Dreamcast de 1999 diseñado por Yu Suzuki. Allí, como aquí, la acción se situana en 1985, en Yokosuka: un misterioso hombre llamado Lan Di se enfrenta al padre de Ryo Hazuki en un dojo. Las devastadoras consecuencias de ese combate son el robo de un espejo que el padre de Ryo había jurado proteger.

Nuestro héroe comenzará así una investigación del asesinato por China y Japón, en el transcurso de la cual se verá implicado en una guerra entre organizaciones secretas con misteriosos planes ocultos. Este punto de partida se prolongará en la serie con personajes incluso de la primera secuela del juego, como se ha podido ver en los carteles de adelanto, donde aparecen Wuying Ren y Joy. También tenemos la promesa de que la serie incluirá secuencias eliminadas de los juegos en su día por presupuesto o problemas con la calificación de edades.

Febrero con Ryu

El 6 de febrero es la fecha para el estreno de esta producción de Telecom Animation Film, responsables de series como ‘Tower of God’ o ‘Lupin the Third: Part 5’. La tendremos en la plataforma de streaming anime Crunchyroll, y en Estados Unidos se verá en Adult Swim, el canal de animación para adultos de Warner. De ese modo, y salvo que entre en conflicto de derechos con Crunchyroll, cabe la posibilidad de que en algún momento llegue a HBO Max.

‘Shenmue’ es uno de los videojuegos más ambiciosos de la era de los 32 bits. Su mezcla de juego de rol, simulación de tareas cotidianas, minijuegos y elementos como el paso del tiempo sorprendió en su día y se convirtió en influencia clave para el moderno género sandbox. Sus dos primeras secuelas fueron fracasos de ventas, multiplicados por el elevadísimo coste que supusieron para Sega, y Suzuki (que figura en los créditos de la serie como productor ejecutivo) financió una tercera entrega en 2019 a través de crowdfunding.