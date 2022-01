9 claves en las que fijarse a la hora de invertir en 2022

Cada vez es más complejo para el pequeño ahorrador valorar las diferentes alternativas que existen de inversión que se le ofrecen o llegan a su correo electrónico. En esta situación, cada vez es más importante estar bien informado sobre las diferentes opciones y las que ofrecen menos riesgo para nuestra inversión.

Por eso, los pequeños ahorradores deben ver que decisiones son las correctas y explorar los diferentes mercados y la temporalidad de inversión que les interesa más, para poder mejorar su rentabilidad y reducir al máximo el riesgo de su inversión.





La nueva realidad del pequeño ahorrador en 2022

La nueva situación que nos encontramos a nivel económico por todo el mundo ha tenido efectos en los diferentes productos de inversión existentes en el mercado, ya que se ha convertido en una situación más globalizada y especializada.

La nueva situación ha convertido a las carteras de inversión es productos más complejos, ya que favorecen aquellos servicios de gestión discrecional, y se amplia la oferta a otros niveles como la inversión social o medioambiental, un enfoque nuevo en las carteras de inversión.

La pregunta que se debe plantear cualquier pequeño inversor es como distribuir su cartera de inversión para 2022.

Las nuevas alternativas de inversión e invertir en diferentes oportunidades

En un contexto de crisis por el coronavirus y los tipos de interés en mínimos obliga transformar la oferta tradicional de inversión con otro tipo de inversión que buscan una mayor rentabilidad con una mayor liquidez con riesgos moderados.

Las inversiones se han transformado hacia una perspectiva social y medioambiental, y el pequeño inversor debe introducir opciones de productos financieros que permitan incorporar empresas sociales y medioambientales, sin que esto supongan a tener que perder en la rentabilidad.

Utilizar la mayor rentabilidad de los productos no líquidos y mirar que ventajas ofrecen las carteras delegadas

Los inversores han ampliado sus miras buscando mercados que no son líquidos como el capital riesgo, la deuda que no cotiza, inversión en infraestructuras, inversión en inmobiliario, etc.

Este tipo de productos cada vez están en más carteras de inversión, aunque antes no están disponibles para los inversores más profesionales, ahora cualquier tipo de inversor puede acceder a ellos.

Cada vez existen más ventajas en invertir en carteras delegadas siendo cada vez más internacionales, diversificadas y con mayor presencia en inversiones que no son de todo tradicionales que incorporan productos sociales o medioambientales.

Inversión a largo plazo y analizar el efecto fiscal

Un inversor a la hora de invertir su dinero debe tener una visión a largo plazo, es decir, tener paciencia a la hora de conseguir resultados en la rentabilidad del producto que invertir, ya que siempre existe una mayor rentabilidad en productos a largo plazo que aquellos que tienen una vida a corto plazo.

Por otra parte, es importante analizar el efecto fiscal que puede tener nuestra inversión, ya que debemos saber los costes totales y tener presente la rentabilidad final. Según que producto financiero se invierta se debe tener presente que impuestos se deben pagar a Hacienda.

Tener seguros y revisar el nivel de endeudamiento

Es importante tener un seguro de inversión para tener un respaldo en caso de paro o tener algún tipo de problema de salud, y así enviar cualquier tipo de imprevisto que afecte al ahorro del inversor.

El inversor debe tener preparado una estrategia de seguros que aporten valor a las necesidades que tiene como ahorrador, tanto a nivel personal como a nivel material, que esté en consonancia con las necesidades que pueda tener en el ahorro a largo plazo, y enfocada a tener varias fórmulas de rentabilidad y mejorar la eficiencia fiscal.

Por otra parte, debemos tener en cuenta los tipos de interés que existen en la actualidad y tener una estrategia para mejorar nuestra inversión. A la vez, debemos que ver en que momento es el más oportuno para invertir.

Revisar la cartera de inversión

La gestión de nuestra cartera de inversión no tiene que se realice a nivel presencial, podemos recurrir a una gestión de banca telefónica o a través otros canales a distancia.

Los inversores utilizan cada vez más los canales digitales para gestionar su cartera de inversión, y así poder acceder a la información para poder hacer una gestión ágil. Al mismo tiempo, podemos apoyarnos a gestores especializados que pueden orientar en los diferentes productos que existen en el mercado.

Es más que recomendable repasar la diversificación y la rentabilidad que han ofrecido los productos que invierten durante un año y las perspectivas en el año siguiente de rentabilidad que tienen.

Imagen | fdecomite