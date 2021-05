Entrevista de AD al líder de la Plataforma Antigestora de VOX Málaga, Antonio Pulido: «Esta Gestora está gobernando al estilo Rajoy» (I)

AR.- Inculcó a sus hijas el rechazo al indiferentismo como fórmula de vida y también el compromiso ético con las cosas de valor que merecen la pena defender y por las que exponerse. Nuestro personaje descuella con mucho entre la colección de tibios que tienden a defender intereses particulares antes de nutrir a partidos como VOX de contenido ideológico del bueno. Por eso su autoridad política y moral emerge con relevancia entre los militantes malagueños que han visto en él a su representante más valioso y genuino.

Hablamos de Antonio Pulido, ingeniero de profesión y malagueño vocacional, quien ha sido llamado a la difícil tarea de encabezar a la recientemente constituida Plataforma Antigestora de VOX Málaga, que aglutina ya a mucha más gente de la que sería capaz de arrastrar la dirección provincial del partido verde.

Antonio Pulido sostiene que hay muchas formas de agraviar a VOX Málaga, y una de las maneras de agraviar a VOX Málaga es precisamente entender mal o no querer entender a las bases de las que emerge la razón de ser y de existir del partido.

Nada de lo que defiende este hombre choca con los intereses del partido; antes al contrario, los vitaliza. ¿Y qué es lo que defiende Pulido? El amor a Dios y a España por encima de todas las cosas. Ese amor, que sus padres le enseñaron, explica que compareciera en política y que hoy se presente ante ustedes como la gran esperanza que tienen centenares de militantes de VOX Málaga para que el partido vuelva a ser temido y respetado por sus rivales políticos.

España y VOX. Este binomio da sentido al liderazgo que ya ejerce entre la legión de críticos del partido. Sobre todo porque tiene claro que VOX debe ser la palanca necesaria para liberar a España del dominio dictatorial de las fuerzas progresistas que corrompen el poder, falsean las instituciones y manipulan las conciencias.

Considera también Pulido que no puede haber regeneración de nuestra patria sin revolución espiritual. La salvación de España está en la voluntad de las almas que tienen fe.

Puedo asegurarles que he conocido muy pocos hombres equipados de la energía intelectual y moral de Antonio Pulido, una de esas personas que no concibe la política como un medio de vida y sí como un permanente acto de lealtad y de servicio. Es y será siempre un hombre de bien, cuya aparente serenidad encierra unos principios tan graníticos como incanjeables.

La claridad de su pensamiento, la lealtad a su patria, su carácter generoso y su talante bondadoso son algunas de sus mejores credenciales.

¡Militante de VOX Málaga, hijo de España, sigue derecho tu camino!

– ¿Por qué decidiste dar el paso de encabezar la Plataforma Antigestora VOX Málaga?

Inicialmente había decidido permanecer al margen de todo, pero es imposible cuando has estado tantos años luchando por hacer de VOX Málaga un referente a nivel nacional y ver que ese objetivo se iba desvaneciendo por la incompetencia e inexperiencia de la Gestora. A excepción de Pedro Barceló, ninguno de sus miembros tienen la entidad suficiente para el cargo que ocupan.

Al dimitir Barceló, y ante el cúmulo de malas decisiones y actuaciones, como el cese de personas que durante muchos años lo dieron todo por VOX Málaga y que fueron despedidas cobardemente con un escueto mensaje: “falta de confianza”, decidí que había que hacer algo. Por otra parte, la falta de información a los afiliados es tal que tres meses después del escándalo sexual que protagonizó, los afiliados no sabemos aún si Álvaro Pinazo está fuera o dentro del partido.

A nuestra gente, que es la que a estar ahí a las duras y a las maduras, no la puedes desatender; hay que cuidarla. ¿Por qué el PP y el PSOE sobrevivieron a sus peores crisis, que las tuvieron, por denuncias, malversación, corrupción, escándalos…? Pues porque fueron sostenidos por sus bases y su entramado municipal. Por eso, creo imperativo cuidar mucho al afiliado, porque son los que nunca nos van a abandonar. Y ellos confían en que nosotros tampoco lo hagamos, por lo que al ponerse en contacto conmigo un grupo de ellos, explicándome el proyecto y pidiéndome que lo encabezara, accedí, pues estoy convencido que Vox Málaga necesita un cambio.

– ¿Qué ha cambiado en VOX Málaga desde la salida de la dirección provincial de la que formaste parte?

Ha sido como otro virus que ha entrado y cambiado todo lo que había. Contra este virus solo tenemos una vacuna eficaz, que es la Plataforma Antigestora. Esta forma de gestionar el partido en Málaga es insostenible debido a la falta de coordinación y a la incompatibilidad entre los cargos y los afiliados. El del COGEP no es un trabajo en equipo, ni se gestionan todos los pueblos, ni hay una dirección, ni tampoco una buena relación entre los afiliados de los municipios y los cargos nombrados en ellos.

Para nosotros, los coordinadores eran los que nos hacían el favor de trabajar para VOX y por ello les estábamos tremendamente agradecidos. Ahora, es al contrario; es el cargo el que debe pleitesía y agradecimiento eterno a la Gestora por ponerlos allí. Por otra parte, para ellos, el afiliado se ha convertido en un mero pagador de cuotas.

A los que venían de otros partidos, los acogíamos con los brazos abiertos; yo llegué a afiliar a personas que habían militado toda su vida en el Partido Comunista. Pero estos afiliados venían convencidos del proyecto e ideales de VOX. Otra cosa distinta es el que viene de otro partido porque se le ha ofrecido un puesto en VOX. Procuro huir del político superviviente, el que siempre sale a flote, el que, como decía Groucho Marx, cambia de principios en función de las circunstancias, sin importarle pisar la cabeza, apuñalar o zancadillear a sus compañeros. No queremos a esta gente con nosotros.

Lamentablemente, VOX Málaga se está llenando de esta clase de políticos, que serán los primeros en abandonarnos cuando les ofrezcan algo mejor o las cosas no vayan bien, como le ocurrió a Antonio Sevilla con Lucía Cuín, y parece que no aprende de sus errores.

– ¿Qué es para ti una Gestora?

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP o COGEP), es el máximo órgano del partido en la provincia. En él se aprueban las decisiones internas que afectan a la formación, administración y toma de decisiones en común sobre problemas que se le encomienden. Su misión no es salir en las fotos, eso debería quedar reservado para los cargos electos y futuros candidatos a las diversas elecciones. Sin embargo, este COGEP vive para salir en la foto, incluso algunos empujan a compañeros para que se les vea bien. ¿Han visto los afiliados alguna vez una foto del CEN nacional? Es más, estoy seguro que el noventa por ciento de los afiliados ni saben quiénes lo forman.

-¿Te sorprendió que cinco miembros de la Gestora celebraran una misa de Acción de Gracias justo un día después de que lo hiciera la plataforma?



Nosotros congregamos a medio centenar de personas, coincidiendo con la final de la Liga de futbol, lo cual tiene mucho mérito. Ellos no son capaces de reunir a más de cuatro, ya que el quinto era un cofrade. ¿Si me sorprende? Desde luego que no… pero si tienen que pedir a los afiliados por WhatsApp que por favor vayan a las mesas informativas, aunque sea veinte minutos, para hacerse la foto; con eso está todo dicho.

Por eso, de esta gestora ya no me sorprende nada. Han estado funcionando a golpe de artículos aparecidos en Alerta Digital. Por ejemplo, este medio decía algo y al día siguiente se hacía lo que fuera para remediarlo. Por lo menos debemos reconocer a AD su virtud evangelizadora (ríe).

– ¿Siente que su opción cuenta con el apoyo mayoritario de los afiliados?



Lo de esta semana ha sido una locura, muchísimos afiliados llamando, interesándose por el proyecto. Tenemos un correo y un grupo de WhatsApp donde pueden contactarnos; además, estamos presentes en todas las redes sociales. Como en todo, hay personas muy activas, otras que no quieren aparecer, pero nos apoyan, incluso muchos cargos actuales, más de los que creíamos, que nos han dicho que cuando le digamos, dan un paso adelante. Tan sólo han pasado cuatro días desde que dimos el pistoletazo de salida y ya son más de 250 afiliados, los que nos apoyan.

Teniendo en cuenta que en las primarias, después de estar un mes y medio de campaña, entre las dos candidaturas, llegaron a votar unos 800 afiliados, la nuestra es una cifra prometedora.

Ahora mismo estamos muy respaldados, aunque bien es cierto que hay muchos afiliados que desconocen esta opción, pero es lo que vamos a hacer próximamente: llegar a todos e informarles de que hemos tomado esta difícil decisión, por responsabilidad con todos los ciudadanos del municipio de Málaga.

– Si Vox Málaga sigue en las actuales manos, ¿qué pronosticas para las municipales del 2023?



Santiago Abascal es el único que defiende el orden constitucional y la unidad de España, y que se preocupa por todos los españoles, como él dice, “sin distinciones ni etiquetas”. Está claro que el tirón de Abascal atrae a muchos votantes que ni siquiera saben ni conocen quién se presenta por su ciudad. En Málaga, el fenómeno Francisco de la Torre es un reclamo. Y precisamente ahora, que parece que se va a jubilar merecidamente, pues ha sido sin duda un gran alcalde de Málaga, sería la oportunidad de meter cabeza. ¿Mi pronóstico? Va a ser un desastre. También hay que tener en cuenta la irrupción de nuevas fuerzas políticas que traen a escena un nuevo mercado electoral, con identidades muy similares a Vox, porque son una escisión del partido, lo que restará votos también.

Analicemos uno a uno a los miembros de la Gestora: Antonio Sevilla es granadino, afincado en Torremolinos; Carmen Barrio, madrileña afincada en Fuengirola (como Luna), y José Miguel Gutiérrez, madrileño con apenas dos años en Málaga y afincado en el Rincón de la Victoria. Y por supuesto, de los tres coordinadores de zona de Málaga capital, sólo uno conoce la capital. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no conocen la idiosincrasia de nuestra ciudad, sus características, sus costumbres sociales, los aspectos culturales relevantes, sus comercios, sus barrios, su gente, sus particulares más distintivas, sus tradiciones más arraigadas… ni el apego malagueño a su Semana Santa, pues no han estado presente en ninguno de los innumerables actos que se han hecho, con la exposición de las imágenes y símbolos icónicos. Han banalizado lo sagrado dándole prioridad a lo superficial.

Respecto a los demás municipios, habría que ir uno a uno, y eso sería interminable, pero te pongo un ejemplo: en Ronda, si se hubiera mantenido la estructura que había, estoy seguro que Patricia Coronel hubiera sido la próxima alcaldesa de Ronda. Ahora se ha ido todo al garete.

– ¿Le ha decepcionado en lo personal Antonio Sevilla?



La decepción surge cuando no se cumplen nuestras expectativas sobre una persona. Como amigo no me ha decepcionado, pues no lo consideré nunca tal; para mí la palabra amigo es sagrada. Eso sí, le tenía un gran aprecio, igual que a otras personas que están ahí y que me han demostrado que en política no hay amigos. Y es que, como dice la conocida frase: “hay enemigos mortales y luego están los compañeros de partido”. Como presidente, siendo honesto, le diré que sí, y a medida que iba conociendo hechos de esta gestora, a veces no daba crédito a que eso lo pudieran haber hecho las personas que yo creía conocer.

– ¿Qué cambiaría en Vox Málaga contigo al frente?



Son tantas cosas, sobre todo la relación con los afiliados. Ya lo he explicado antes, es fundamental que los cuidemos y contemos con ellos. También que haya más transparencia, dado que esta Gestora está gobernando al estilo Rajoy; es decir, si hay un problema se oculta y no se hace nada para resolverlo. Pensarán que los problemas se resuelven solos. Y no. Cuando existe un problema hay que enfrentarse a él, y asumir las consecuencias.

La debilidad de esta gestora ha hecho que una minoría ejerza el poder de forma arbitraria, lo que ha favorecido a determinados grupos y personas. Con nosotros se abriría una nueva etapa cuyo rumbo sería la estabilidad institucional. Introduciríamos reformas, pero con un proyecto firme de formación y divulgación de los principios del partido y de las cien medidas de Vox.

– Me han informado que la plataforma ha pedido celebrar una reunión en la sede.



Así es, hemos hecho una solicitud formal para que se nos deje el salón de la sede para una reunión. Creemos que como afiliados de pleno derecho y al corriente de nuestras cuotas, podemos ejercitar ese disfrute. Además, modestamente si hay alguien en toda Málaga con el derecho a utilizar esa sede, soy yo. Junto al anterior presidente nos pasamos más de tres meses buscando locales, llegamos a ver más de treinta, hasta que encontramos el que tenemos ahora. Negocié el contrato de alquiler, de luz, agua…

Hice los planos para la reforma y junto con Pepe, “el del Molinillo”, dirigimos la reforma. He hecho el proyecto de apertura sin cobrar nada. No solo eso: pagué de mi bolsillo los visados colegiales. Un domingo por la noche me llama un afiliado diciéndome que hay una oficina que estaban desmantelando, por si queríamos los muebles. Pues allá que nos presentamos y nos pusimos a cargarlos y llevarlos a la sede. Igual pasó con las sillas, los vinilos de la ventana, también los diseñé. Nos faltaba la instalación eléctrica y también la proyecté, compré los materiales a cargo de mi bolsillo y pedí voluntarios para ayudarme a instalarla. Tanto Sevilla como Luna se ofrecieron, pero cuando llegó la hora, de arremangarse, ambos pusieron excusas y no aparecieron. Lara me tuvo que mandar a su hijo pequeño para que me ayudara. De los numerosos cargos que hay hoy en VOX Málaga, sólo uno ayudó en algo en la sede, Francis Garrido, que arregló el aire acondicionado. Nadie más movió un dedo.

Paradojas de la vida, tres personas, que no han hecho absolutamente nada por tener esa sede, una de las mejores de toda España, son los que ahora van a decidir si yo tengo derecho a usarla o no. Así de injustas son a veces estas cosas. Además, estoy convencido, que no van ni a contestar, pues es el “modus operandi” de esta gestora.

(CONTINUARÁ)