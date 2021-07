Teodoro del Valle, militante del PP: «Los patriotas españoles necesitamos un líder que no sea un títere de las élites y que se enfrente a la tiranía de la agenda globalista»

Teodoro del Valle*.- Analizamos la actual situación de la Nación Española, con el actual gobierno social-comunista con el apoyo de los golpistas indultados y demás enemigos de la patria. Puntos a tener en cuenta:

1) El gobierno social-comunista, prácticamente se ha asegurado agotar la legislatura, a cambio de forzar la ley para indultar a los independentistas catalanes, a parte de jugosas partidas presupuestarias para hacer frente a su agujero económico (dinero del Fondo de liquidez autonómica, FLA). Ha consentido la absorción de Bankia por parte de La Caixa, sin haber puesto pega alguna; pese a que el Estado tenía bastante dinero público inyectado en Bankia, a través del Fondo de Rescate Bancario (más de 24.000 millones de €), que dudo que devuelvan y que una vez más, hemos puesto toda la Nación para favorecer a las oligarquías catalanas. Por otra parte, los PGE, aportarán 21000 millones para la reforma de las pensiones. Pero resulta que del dinero de todos los españoles, vía presupuestos, que se van a aportar a todas las pensiones; pero resulta que los vascos y navarros, al tener el cupo se adueñarán de la parte que les corresponda sin aportar un céntimo demás para la reforma de todos. O sea, Sánchez pagará un nuevo peaje a los separatistas con chapela y cuyo líder iba con la selección inglesa, en la pasada Eurocopa. España les produce urticaria a todos ellos, aunque el gobierno les premie con prebendas continuas.

2) Se va a empezar a recibir los famosos fondos del Plan de Recuperación para Europa (Next GenerationEU), 140.000 millones de euros ( 72.700 millones de euros en ayudas directas y el resto endeudándose Europa, que a nosotros nos corresponde un 8%). Este dinero se percibirá en 6 años. Nos lo darán cumpliendo una serie de requisitos, en la práctica una intervención de facto de la Unión Europea. No será dura, más bien light, pero intervención al final y al cabo.

3) España no recuperará empleo y renta per cápita, pre Covid-19, hasta 2023. Con una deuda pública en mayo del presente año del 125,3% PIB, superior en la realidad; con una tasa de paro juvenil superior al 40%, aproximadamente, la más alta de toda la Unión Europea. Por parte del Bundesbank y los líderes de la CDU, en Alemania, empiezan a avisarnos de que: se va a dejar de comprar deuda, en cuanto termine la pandemia, por parte del BCE. Esto sería la quiebra, inmediata de España y la llegada de los “hombres de negro”, para una intervención total de la economía nacional.

4) Está aprobando o presentado borradores de una serie de leyes tales como la de memoria democrática, ley trans, la ley de ampliación del aborto, los indultos a los golpistas, eutanasia, etc. Todas ellas cuando menos discutibles, sino inconstitucionales. Todas ellas en la senda de la Agenda 2030, y ahora España 2050. O sea, siguiendo las directrices de la agenda globalista. A parte, de estar de acuerdo con la avalancha de inmigrantes qué desean para destruir las fronteras nacionales de toda la Unión Europea.Todo ello, obligando a dejar de comer carne roja, sustituyéndola por forraje hidropónico, insectos y filetes artificiales, naturalmente para el pueblo no así para las élites. La última ley que quieren transformar es la de seguridad nacional. En la que daría poderes dictatoriales al Sr. Sánchez; en cuanto haya una emergencia (Covid-19, Filomena, una intervención económica, etc). Esta ley tiene el “tufillo” del exprópiese del dictador Chávez.

5) Ante esta situación, con la mayoría de la clase política, la Conferencia Episcopal, los sindicatos, numerosos empresarios de importancia, medios de comunicación… imbuidos por las doctrinas de la agenda globalista. Hasta el jefe del Estado, lleva en su solapa con orgullo, el distintivo de la Agenda 2030. Solo se encuentra el pueblo español, cada vez más desangrado económicamente por los impuestos crecientes y que encima no llegarán esos recursos del Plan de Recuperación postcovid-19, que machaconamente nos repiten todos los medios apesebrados. Y que encima irán para “supuestamente” digitalizar los medios de comunicación, en la práctica silenciarlos con dinero y para otras empresas u organizaciones afines para pagar el 5G o la supuesta eficiencia energética (cambiar el aire acondicionado y otras reformas en puertas y ventanas en edificios) y a chiringuitos varios de feministas, LGTBIQ+, verdes, etc.

Mientras, para la sanidad, nada, ni para los numerosos damnificados de los Ertes convertidos en Eres definitivos, ni para los pequeños negocios cerrados, ni tampoco para los autónomos abocados al paro… Para estos no hay nada. Solo enrabietarse porque el sistema se ha olvidado de ellos. Y si encima quebramos e invocan a la ley de seguridad nacional con estado de emergencia económico, se cumplirá la máxima: “No tendrás nada y serás feliz”. La dictadura perfecta se avanzará sobre una población más empobrecida y con una falta de Libertad.

6) Con esta situación tenemos a las encuestas que a día de hoy dan una mayoría exigua de: PP, Vox, los restos de CS (si hubiera), Navarra Suma y a lo sumo, Ana Oramas, de Coalición Canaria (que con la invasión marroquí de Canarias parece haber visto la luz). Con la que está cayendo, y solo esos exiguos pronósticos. A poco que los partidarios de la Agenda Globalista se muevan y agiten sus infinitos medios de comunicación, con la falta de cohesión de la supuesta coalición anti social-comunista, con la derecha dividida y encima, todos los días, a todas horas, machacando el pesebre mediático de noche y de día, con la imputación de Cospedal y su marido, con Rato sentado en el banquillo, con casos como Villarejo, Kitchen, la Gurtel, la Caja b, etc, todo ello provocará un gran daño electoral al PP, que haría variar, como poco, una decena de diputados en favor del gobierno social-comunista. Porque la propaganda, la manipulación informativa, lo suele hacer muy bien el actual gobierno, incljuso es en lo único que destacan.

Y el drama es que no hay hay un líder claro en la derecha, no llega ese mesías que los patriotas españoles llevan tanto tiempo esperando. Ypor si fuera poco, la rendición preventiva ante las políticas clásicas del actual gobierno, eso cuando no se da por buena, como la ley de Violencia de género y la Ley de Memoria Histórica, el seguimiento de las políticas de acercamiento de presos de ETA, la falta de defensa del uso del español en partes de España, etc. Mientras, Vox parece haberse estancado, políticamente hablando. Es decir, que con todo lo que nos está cayendo, las encuestas no vislumbran un aumento significativo de sus resultados electorales. Como mucho, los de Abascal estarían en una horquilla de entre 40 y 50 diputados.

7) Lamentablemente, no hay unos políticos, en general, que quieran sacrificarse por su país, sino vivir a costa de España. Por todo ello, esperamos ese líder del Patriotismo español capaz de aglutinar todo esos valores de: unidad Nacional, igualdad de los españoles ante la ley, eliminación de la numerosísima burocracia parasitaria, que ponga en su sitio a los secesionistas, que frene la inmigración masiva protegiendo las fronteras españolas, que esté dispuesto a derogar tanta ley antidemocrática, que sepa crear empleo a través de una reducción de impuestos y elimine chiringuitos de todo tipo, que reduzca la deuda desorbitada; pero sobre todo, que no quiera enriquecerse con la política y que tenga como norte y guía transformar España en una gran nación como siempre fue. Estamos esperando ese líder carismático del Patriotismo español que tanto necesitamos. Que deberá salir del noble pueblo, más que de las élites, normalmente vendidas a la tiranía de la agenda globalista. Y deberá ser antes de que los que mueven los hilos y controlan a los políticos, se apoderen definitivamente de nosotros, convirtiéndonos en siervos sin libertad de ese nuevo orden mundial.

*Político, RRSS, Comunicación y articulista. Más información en https://linktr.ee/TeodoroDelValle