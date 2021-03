(Videos) La titánica y ejemplar lucha de Eva Rivas para salvar el municipio de Sierra de Yeguas (Málaga) de la mafia eléctrica

Un ejemplo de compromiso medioambiental y de amor a los recursos naturales de su municipio. Hablamos de Eva Rivas Redondo, coordinadora de VOX en Sierra de Yeguas, un idílico municipio malagueño situado en la comarca de Antequera. En estrecho consorcio con la Plataforma de Vecinos de Sierra de Yeguas, Eva Rivas ha emprendido una lucha titánica para paralizar la construcción de un parque eólico,»el Puntal II», en su municipio. Se trata de una desigual lucha entre la conservación de la identidad que el paisaje de este municipio ha imprimido a la vida de los habitantes, y los intereses de una de las empresas que acoge en sus consejos de administración, procurándoles un retiro dorado, a políticos corrompidos de uno y otro bando. Es la batalla rediviva de David contra Goliat; del amor por lo propio contra la insaciabilidad económica de las multinacionales sin alma; del sustento de los lugareños en contraposición con los intereses de una de esas empresas que depreda los recursos de los pueblos para incrementar su cuenta de resultados. En la lucha heroica de Eva Rivas nos reconocemos, porque ella sublima el valor de lo que nos resulta emocionalmente próximo.

La compañía ha iniciado la construcción de un conjunto eólico, integrado por tres parques, ubicados entre las provincias de Málaga y Sevilla, que contará con una potencia total de 79 MW.

El primero de los parques en iniciar su desarrollo será el citado proyecto eólico El Puntal II, con 15 MW, que se levantará en el municipio de Sierra de las Yeguas, en Málaga. La instalación contará con tres aerogeneradores SG145-5 MW, con una potencia de 5 MW cada uno, que lo convierten en el más potente instalado en España.

El segundo de los parques, el de Martín de la Jara, con 36 MW de potencia instalada, está ubicado en este municipio de sevillano y estará integrado por 9 aerogeneradores V150-4MW. En el municipio sevillano de Estepa, Iberdrola desarrollará el parque eólico de San Cristóbal de 28 MW, integrado por 4 aerogeneradores de 4,5 MW y 2 de 5 MW.

Eva Rivas lo tiene claro: el proyecto empresarial no generará beneficios a sus vecinos y en cambio transformará para siempre la fauna y llora de la Sierra de los Caballos. «Queremos darle voz a nuestros vecinos, que no quieren ver destruido su patrimonio. Consideramos que se crea un impacto sobre la vegetación, un impacto directo sobre la fauna, afección al patrimonio y también un fuerte impacto paisajístico. Desde VOX creemos en la energía renovables sí, pero no a cualquier precio. Las renovables se han convertido en una burbuja especulativa que solo enriquece a unos pocos, en este caso Iberdrola y Lorte», manifiesta a nuestra redacción la responsable del partido verde en la localidad.

Denuncia que el proyecto de Iberdrola no tiene en cuenta la biodiversidad, ni la riqueza paisajista del lugar. «Va a tener unos efectos devastadores para Sierra de Yeguas. El ancho de las carretera que se construiría sobrepasa los 70 metros. La gran apuesta por la energía renovable creemos que está en el autoconsumo y la autosuficiencia de los edificios, pero esto no interesa a las grandes compañías eléctricas, ni a los gobiernos que hasta el momento han gobernado el país, que se han beneficiado mucho de esto», señala.

Rivas, que fue nombrada coordinadora por el anterior presidente de Vox Málaga, José Enrique Lara, ya ha pedido al Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE, toda la documentación del proyecto, incluyendo licencias y permisos. Su objetivo no es otro que paralizar las obras, para lo que cuenta con el apoyo del diputado autonómico Eugenio Moltó, quien anuncia una batería de acciones políticas ante la Junta de Andalucía. «El patrimonio medioambiental de Sierra Yeguas no nos pertenece solo a nosotros. Es nuestro deber legarlo intacto a nuestros hijos. Donde palpita el corazón de un pueblo no son en las multinacionales, sino en la tradición y en la preservación de su identidad de siglos, que no es ni podrá ser nunca la de las multinacionales eléctricas. El corazón de Sierra de Yeguas palpita en su interés como paisaje agrícola y en sus cultivos ecológicos, reconocidos internacionalmente por su calidad, y así tiene que seguir siendo», subraya Rivas.

La tenaz defensa que Eva Rivas hace de su localidad nos evocan los versos de María Ostiz transformados en canción:

Con una frase no se gana un pueblo

Ni con un disfrazarse de poeta

A un pueblo hay que ganarlo con respeto

Un pueblo es algo más que una maleta

Perdida en la estación del tiempo

Esperando sin dueño a que amanezca

Con una frase no se gana un pueblo

Ni con una palmada en su paisaje

Ni con un aprender de su lenguaje

Ni con una canción que impregne el odio

Y que llene tu negocio, y que llene tu negocio

Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es

Abrir una ventana en la mañana y respirar

La sonrisa del aire en cada esquina

Y trabajar y trabajar

Uniendo a vida, vida…

El ladrillo en la esperanza

Mirando al frente y sin volver la espalda

Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es

Abrir una ventana en la mañana y respirar

La sonrisa del aire en cada esquina

Y trabajar y trabajar

Uniendo a vida, vida…

Un ladrillo en la esperanza

Mirando al frente y sin volver la espalda

Con una frase no se gana un pueblo

Ni con un disfrazarse de poeta

A un pueblo hay que ganarlo frente a frente

Respetando las canas de su tierra

Que los retoños medren al cobijo del sol

Esperando sin miedo a que amanezca

Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es

Abrir una ventana en la mañana y respirar

La sonrisa del aire en cada esquina

Y trabajar y trabajar

Uniendo a vida, vida…

Un ladrillo en la esperanza

Mirando al frente y sin volver la espalda

Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es

Abrir una ventana en la mañana y respirar

La sonrisa del aire en cada esquina

Y trabajar y trabajar

Uniendo a vida, vida…

Un ladrillo en la esperanza

Mirando al frente y sin volver la espalda

Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es

Abrir una ventana en la mañana y respirar

La sonrisa del aire en cada esquina

Y trabajar y trabajar

Uniendo a vida, vida…

Un ladrillo en la esperanza

Mirando al frente y sin volver la espalda

Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es

Abrir una ventana en la mañana y respirar.