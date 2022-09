Cristina Kirchner dijo que denunciará a los fiscales y vinculó la causa Vialidad con el atentado

La vicepresidenta Cristina Kirchner reafirmó hoy que le fue “negado» su derecho a ejercer su defensa tras el alegato del fiscal Diego Luciani, y destacó la labor de sus abogados al considerar que dejó a la luz «todas las arbitrariedades de este juicio«.

Así lo señaló en el inicio de su exposición en el marco de su alegato en el juicio oral y público que se le sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, donde calificó de «improcedente y arbitraria» la ampliación de pruebas durante el alegato de la Fiscalía.

En ese sentido, dijo que «de no haber sido abogada hubiera estado en un estado de indefensión ante el alegato del fiscal», luego que no se le permitiera hacer uso de la palabra una vez iniciada la etapa de los alegatos.

La ex jefa de Estado consideró que sus abogados defensores «desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales Mola y Luciani«, y remarcó el hecho que «fiscales y jueces juegan al fútbol en la quinta de Macri y a nadie parece extrañarle».

En otro pasaje hizo foco en el fiscal Diego Luciani, de quien dijo realizó «intervenciones artísticas y grandilocuentes», y remarcó que pediría que «se extraigan testimonios y cada uno de los hechos donde confrontados los dichos del fiscal con la prueba queda demostrado que el fiscal Luciani y el fiscal Mola mintieron en el alegato final».

Respecto de la acusación de asociación ilícito en su contra, dijo que es «ilógica», que «raya con lo ridículo» y «viola el artículo 1º de la Constitución Nacional». «Fuimos elegidos por el pueblo, no podemos ser nunca una asociación ilícita», aseguró. «Esto de asociación ilícita no tiene pies ni cabeza. Llegaríamos al ridículo que el fiscal Luciani no podría estar porque no sería fiscal porque se lo firmé yo», reflexionó que todo los actos durante el mandato de Néstor Kichner y las dos gestiones que encabezó debieran considerarse producto de una asociación ilícita.

En otro pasaje del alegato, cuestionó a Luciani por considerar que «Derecho Administrativo es una materia en la que no la ha ido muy bien, me da la impresión que anduvo medio flojo».

«Este juicio no tiene andamiaje constitucional», indicó, y en ese marco afirmó: «Este juicio no tiene andamiaje constitucional. Han traído de los pelos este juicio porque a la que traían de los pelos era a mí y para eso trajeron de los pelos todo».

Y agregó que «mis garantías constitucionales están todas suspendidas desde el 10 de diciembre de 2015».

Luego de hacer referencia al juicio contra el ex presidente Fernando De la Rúa por la represión de diciembre de 2001, donde hizo hincapié que en esa ocasión se consideró que el entonces mandatario no podía estar al tanto de lo que sucedía pero ella sí de lo que vinculado con las obras en la provincia de Santa Cruz por la que está siendo juzgada, dijo: «Nos bombardearon en el `55, nos desaparecieron en el `76 y como ahora han cambiado los métodos y no se vería civilizado bombardearnos o desaparecernos, hola qué tal, acá estamos, sentados frente a ustedes dando cuenta de lo que pasó en la provincia de Santa Cruz».

Sobre el final del alegato hizo referencia al fallido atentado sufrido en la puerta de su casa del barrio porteño de Recoleta y lo vinculó con la Justicia. «Hasta el 1º de septiembre pensaba que era estigmatizarme, proscribirme, denigrarme, calumniarme. A partir del 1º de septiembre me di cuenta que podía haber algo más detrás de todo esto. De repente es como que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa», indicó, vinculándolo con el ataque a piedrazos contra el Congreso: «Y yo no puedo olvidar que este año, este mismo despacho donde estoy sentado ahora, fue destruido literalmente durante más de 40 minutos sin que ninguna fuerza de seguridad de la República Argentina, ni locales ni nacionales, hiciera algo para no fuera destrozado».

También le apuntó a los medios de comunicación al decir que «hay 30 toneladas de tapas de Clarín, La Nación y algunas otras revistas en donde se va creando y estigmatizando a una persona». «Así como vamos vamos mal. Con esta Justicia la Argentina no sale», le dijo al Tribunal. «Yo me siento muy en estado de indefensión, muy intranquila», afirmó, para cerrar dirigiéndose al presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2, Jorge Gorini, que «los abogados del jefe de la banda» del fallido atentado, de quienes dijo no pudieron ser los autores intelectuales del ataque, «eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a 20 ó 30 metros mío. Y sí, yo me siento un tanto en estado de indefensión. ¿Cómo se sentiría usted, doctor Gorini? Imagínelo por un instante».

Fue el final de la participación de Cristina Kirchner en los alegatos antes del cierre que estará a cargo de su abogado.

Es la segunda vez que la ex mandataria habla en el juicio. La primera fue el 2 de diciembre de 2019 en su indagatoria. Ante los tribunales de Comodoro Py, había sentenciado: “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia. Preguntas van a tener que contestar ustedes no yo”. Además sostuvo que la causa “fue un plan ordenado por el gobierno saliente” en referencia al de Mauricio Macri, habló de su relación con Báez y de cómo se confecciona el presupuesto nacional para las obras públicas.

El discurso de hoy se hace a 22 días del intento de homicidio que sufrió el 1 de septiembre en la puerta de su domicilio en Recoleta, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló con una arma Bersa calibre 32 a centímetros de su cara. Por la causa hay cuatro personas detenidas.

Vale destacar que luego de los alegatos, el Código establece la etapa de réplicas y dúplicas. No es obligatoria, sino que las partes pueden solicitarla si entienden que deben responder algo de los alegatos que no se expuso durante el juicio. Finalizada esa etapa, vendrán las últimas palabras de los acusados.

El veredicto final se estima que sea antes de fin de año.