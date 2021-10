Video: Sin rastro de modelo caleña que habría desaparecido en Cartagena

De la hermosa modelo y esteticistas Natalia Buitrago, de 23 años, no hay rastro ni respuesta de las autoridades sobre su paradero.

A esta caleña alegre y emprendedora, en la primavera de sus años, desde hace 50 días la busca su madre, doña Claribel Moreno.

La última vez que supo de la joven, estaría en Cartagena celebrando su cumpleaños entre amigas.

“Mi hija me comenta el día 12 agostó que por motivo de su cumpleaños viaja a la ciudad de Cartagena. El 17 de agosto me dice que sale para un paseo a islas del Rosario y que no se va a demorar sino 4 días”, señala Claribel, ya cansada y desesperada, ante un video que se difunde en las redes sociales.

El 17 de agosto fue la última vez que Claribel supo de Natalia.

En un pantallazo de WhatsApp, que publicó este medio, se ve el dialogo entre ambas mujeres, presuntamente, horas previas al viaje a las islas de la joven con un grupo de amigas y amigos.

“El novio de una de mis amigas le dio un viaje a islas del Rosario y nos invitó Le dijo que sola no iba”, le explica la joven a su madre.

Su pareja argumenta que ellos tuvieron una discusión el 3 de agosto y que fue el último día que se vio con ella.

La joven residía en Dos Quebradas en el Conjunto residencia Teca, pero frecuentaba la ciudad de Medellín.

“Pido a la Fiscalía y a la Policía que me ayuden en la búsqueda de mi hija. Puse la denuncia por la desaparición en la ciudad de Pereira porque allá es donde ella reside”, señala la angustiosa madre que llegó hasta Cartagena en busca de su hija.

“Su pareja argumenta que ellos tuvieron una discusión el 3 de agosto y que fue el último día que se vio con ella. Él nunca nos ha ayudado en su búsqueda, y lo que hizo fue buscar un abogado para protegerse él”, añade Claribel.

De la joven se ha hecho público su perfil en Onlyfans

Se está coordinando el intercambio de información por parte de las autoridades y organismos de inteligencia de la Policía Nacional y la Fiscalía de la Ciudad de Cali y Pereira

Decepcionada, la madre dice que investigador del caso aseguró que no pueden buscar a la joven en Cartagena porque no tienen indicios de que ella sí estuvo en realidad allí.

“A mi hija no se la pudo haber tragado la tierra, la he buscado en la Ciudad de Pereira. He viajado a Cartagena y le he entregado información a la Fiscalía… pero no hay resultados”, concluye.

De la joven también se ha hecho público su perfil en Onlyfans.

«La Policía Metropolitana de Cartagena de Indias trabaja de manera articulada con el Grupo Gaula, la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), la Seccional de Investigación Criminal e INTERPOL (SIJIN) con el fin de obtener información que conduzca a la localización de la joven Natalia Buitrago», señaló el coronel Jorge Alveiro Carrillo, comandante (e.) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Tome nota a las líneas de emergencia

«Se está coordinando el intercambio de información por parte de las autoridades y organismos de inteligencia de la Policía Nacional y la Fiscalía de la Ciudad de Cali y Pereira, para analizar y realizar una ruta de búsqueda para dar con la ubicación y el paradero de la joven», añade el oficial.

La Policía Metropolitana de Cartagena puso a disposición de la Línea de Emergencia 123 y 165 GAULA – 321 3 946246 la línea del oyente cooperante de la radio policía Cartagena 311 4072363 y E mail: [email protected]

