Ana María Aldón cambia de profesión en ‘Viva la vida’

La trayectoria de Ana María Aldón en televisión continúa creciendo. Aunque la mujer de José Ortega Cano era totalmente anónima antes de comenzar su relación con el torero, en 2020 se atrevió a participar en ‘Supervivientes‘. Meses después del concurso, comenzaba como colaboradora en ‘Viva la vida‘, donde ha conseguido un nuevo reto profesional y lleva un año trabajando.

Ana María Aldón, en el plató de ‘Viva la vida’

La encargada de confirmar esta nueva faceta televisiva de Aldón fue Emma García. La presentadora le explicó a la andaluza que su sección se llamaría «¿Aldónde vas a trabajar?» y en ella deberá meterse en la piel de los profesionales de diferentes sectores. La exsuperviviente se mostró encantada con la idea: «Estoy que me subo por las paredes«, dijo visiblemente contenta.

Aldón agradeció a la dirección del formato esta oportunidad y aclaró que quiere probar todo tipo de tareas: «Me encanta ponerme en la piel de todos los oficios, no solamente de los que no se manchan o tienen un mes de vacaciones«, comentó. De hecho, aseguró que hará los retos que se le propongan, por lo que, a priori, no pareció que fuera a vetar ningún trabajo.

Ana María se estrena como cabrera

El primer reto de Aldón se produjo en Villalba de la Sierra, un pueblo de poco más de 400 habitantes de Cuenca, allí aprendió el oficio de cabrera. Esta profesión sorprendió a la mujer del diestro, a quien le costó comenzar por el «mal olor» que desprendían los animales. De hecho, tuvo que limpiar la zona en la que estaba el rebaño, teniendo que retirar los excrementos de los animales.