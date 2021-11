Ana Milán estalla contra Vox por un polémico tuit sobre Almudena Grandes

Ana Milán reaccionó con indignación a un comentario que hizo la cuenta de Twitter de Vox Vicálvaro tras la muerte de Almudena Grandes. El fallecimiento de la escritora entristeció a gran parte de la población española, quienes no dudaron en alabar su talento y lamentaron la pérdida. Sin embargo, el partido político decidió publicar unas desafortunadas palabras, a las que la actriz no dudó en responder.

Ana Milán

La división local del partido de Santiago Abascal escribió: «Con odio has vivido y con odio has muerto«, acompañando la publicación de un artículo de Grandes en el que criticaba la manifestación de Colón de 2019 liderada por Vox, Partido Popular y Ciudadanos. Dichas palabras enfurecieron a la intérprete española, quien salió en defensa de la fallecida y criticó duramente lo sucedido: «Sois unos indeseables. Unos ignorantes incapaces de rendir respeto a alguien que deja un legado valioso para el mundo. Sois lacra, insulto fácil y cáncer«.

Milán atacó al partido señalando la falta de sensibilidad, ya que, la escritora acaba de fallecer a causa de un cáncer a los 61 años. Los usuarios no dudaron en apoyar las palabras de la actriz, asegurando que no merecían ningún «respeto» por la dureza del gesto. Asimismo, una seguidora apuntó: «No entiendo hasta qué punto las ideas políticas pueden dañar tanto la mente de las personas, hasta dejarles sin corazón«.

Sois unos indeseables. Unos ignorantes incapaces de rendir respeto a alguien que deja un legado valioso para el mundo. Sois lacra, insulto fácil y cáncer. https://t.co/tLdJSvpj5K — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) November 28, 2021

Vox recula

Pasadas unas horas desde la publicación, el partido verde ha decidido dar un paso atrás y eliminar el controvertido tuit que había publicado. Aun así, era demasiado tarde, ya que los usuarios se habían encargado de capturar el desagradable comentario, y comentando lo ocurrido volvieron a aplaudir las palabras de la alicantina.