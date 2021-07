‘Con amor, Victor’ renueva por una tercera temporada en Hulu

El 18 de junio, Disney+ incorporó a su catálogo en España la segunda temporada de ‘Con amor, Victor‘, el exitoso spin-off de la película «Con amor, Simon«. Poco más de un mes después, Hulu ha confirmado su continuación con una tercera temporada, en la que Michael Cimino volverá a ponerse en la piel de Victor Salazar.

«No creíste que te dejaríamos colgado, ¿no? ¡’Con amor, Victor’ regresa para la temporada tres!», comunicaba la cuenta oficial de la serie en Twitter, con un recopilatorio de algunas de las escenas que los fans han podido disfrutar a lo largo de la segunda temporada de la ficción. Entre ellos, se puede ver a Victor disfrutando de una hoguera junto a Benji, al igual que las dificultades a las que el protagonista se enfrentó a la hora de soportar el trato de algunos de sus compañeros de equipo.

La serie sigue los pasos de Victor Salazar mientras lidia con su sexualidad y la religión, al igual que trata de encajar en la escuela secundaria de Atlanta tras su llegada como nuevo estudiante y su «salida del armario» en el complicado y muchas veces machista mundo deportivo. Una producción en la que Cimino está acompañado por actores como Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding y George Sear, y que además cuenta con Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, escritores de la película original, a cargo de la producción ejecutiva.

you didn’t think we’d leave you hanging, did you? ???? #lovevictor is returning for season 3! pic.twitter.com/KjaES4V1jj

— Love, Victor (@LoveVictorHulu) July 30, 2021