Citroen DS Electric ¿Quién dijo que los clásicos no podían ser eléctricos?

Puede que los más jóvenes del lugar no lo conozcan, pero el Citroën DS primigenio es uno de los coches más bellos e importantes de la historia. Esto puede ser porque quizá confundan este nombre con la firma premium que opera bajo el paraguas protector de Stellantis. Con todo, basta decir que el nacimiento del primer DS supuso un éxito que ni la mismísima firma esperaba. Tanto, que una de sus versiones llegó a salvar la vida a Charles de Gaulle.

Sea como fuere, la herencia del primer Citroën DS pasó a los nuevos modelos de la casa del doble chevron. Aún así, la evolución del propio sector ha empujado a la casa del doble chevrón hacia otros caminos. Pero señores, no pierdan la fe, porque siempre hay soñadores que se atreven a mantener la esencia de modelos míticos como este. Además, lo hacen dándoles un toque moderno, como el Citroën DS Electric que han creado los chicos de Electrogenic.

La potencia del Citroën DS Electric que ha creado Electrogenic es de 120 CV…

Quizá el nombre de la firma que lo ha creado ya os de una pista de cómo ha evolucionado este Citroën DS Electric. Sí, su corazón ya no bombea gasolina, sino que se enchufa a la red eléctrica. Por tanto, podríamos decir que estamos ante el primer DS eléctrico de la historia. Al menos, tal cual lo presentan, porque han mantenido intacta su estética exterior e interior. Así es que, a excepción de la tapa de carga y un logo, no sabrías decir cómo se mueve.

Y aquí es donde está lo mejor. El tren motriz eléctrico (sin escobillas) ofrece una potencia final de 89 kW (121,04 CV) y 235 Nm de par máximo. Esta fuerza, aunque no lo creáis, está gestionada por la misma transmisión manual que montaba el original. Además, llega al suelo a través del eje anterior, por lo que los responsables de este proyecto han mantenido intacta su técnica. Eso sí, para alimentar al motor cuenta con una batería de 48,5 kWh.

Según informan, este conjunto puede recorrer hasta 225 kilómetros con una carga de la batería. Para volver a «llenarla» se tardan unas dos horas en un cargador de 29 kW. Si el cliente necesita más autonomía o una potencia de carga mayor, se puede montar un paquete más generoso. Pero cuidado, que las mejoras técnicas de este Citroën DS Electric by Electrogenic llegan incluso al efectivo, y añorado, sistema de suspensión hidroneumática.

Electrogenic ha sustituido la bomba mecánica que montaba el original por una eléctrica más silenciosa. Si atendemos a la información que dan los ingenieros, «ofrece una conducción más sofisticada que la del primer DS». No sabemos si será cierto o no, pero la suspensión hidroneumática de Citroën es una de las mejores del mundo. Lo que no han anunciado es su precio, pero para hacerte con uno primero tendrás que tener un DS.

Sea como fuere, parece que este Citroën DS by Electrogenic es un acierto… ¿O te parece un sacrilegio?

Fuente – Electrogenic by Twitter