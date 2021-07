Jordi Hurtado y su emotiva despedida a Juanjo Cardenal, la mítica voz de ‘Saber y ganar’

‘Saber y ganar‘ vivirá un importante cambio el miércoles 21 de julio. Como se anunció hace un par de semanas, Juanjo Cardenal, la voz del conocido concurso que ha acompañado a Jordi Hurtado durante tanto tiempo, se jubila. El locutor, de 71 años, dice adiós al programa de La 2 tras más de 24 años compartiendo espacio televisivo con el presentador.

El miércoles 21 de julio, el programa le dedicará un homenaje al «Sabio invisible», que ha acompañado a los espectadores tantas tardes a través de su mítica voz. Un homenaje en el que la literatura española y la poesía van a estar presentes, dos de sus grandes pasiones. Por ello, Jordi Hurtado ha querido dedicarle unas bonitas palabras para despedirse de él: «Me siento huérfano un poquito, huérfano de compañero», decía en una entrevista en la web de RTVE.

Su amistad surgió hace más de dos décadas, cuando coincidieron en el programa ‘Si lo sé no vengo’ de TVE. «Ahí aprendimos televisión, aprendimos a caminar en este medio y hemos seguido desde aquel 1985 hasta ahora«, añadía el presentador. Más de 24 años compartiendo espacio televisivo. Ahora, después de tantos años, sus caminos toman direcciones diferentes. «Yo creo que esa es la grandeza: el no decir nada, el no acordar nada».

«El conseguir precisamente esa capacidad de improvisación, esa capacidad de comunicación, de estar simplemente con una mirada o con una palabra, poder seguir el uno al otro. Esa buena sincronía ha funcionado de maravilla todos esos años y ha llegado al espectador», decía el presentador. Juanjo Cardenal, la mítica voz de ‘Saber y ganar’, ya cuenta con una sustituta: Elisensa Roca.

La periodista barcelonesa dará la bienvenida a esta nueva etapa del concurso a partir del jueves 22 de julio. «Se nos jubila Juanjo Cardenal y yo ocuparé su lugar. Así que la voz de ‘Cifras y letras‘ vuelve a La 2 pero, en este caso, a ‘Saber y ganar’ con el gran Jordi Hurtado y ese gran equipo que llevan 24 años a cero», comentaba.