Un brutal asesinato cambia el destino de ‘The Walking Dead’ en el 11×08

La muerte siempre está presente en una ficción como ‘The Walking Dead‘, por lo que a estas alturas no nos debería sorprender el fallecimiento de uno de los personajes. Sin embargo, en esta ocasión la víctima ha sido Pope, el líder de los Segadores, un hecho que cambia drásticamente el destino de la serie. En esta primera parte de la última temporada se había convertido en el antagonista por excelencia, por lo que parecía que iba a ser el último villano de la ficción hasta su desenlace, algo que ya no sucederá. No obstante, su muerte ha dejado varias consecuencias, entre otras, que la tapadera de Daryl haya sido descubierta.

Pope y Leah en el 11×08 de ‘The Walking Dead’

En concreto, el final de Pope se produce cuando Daryl saca sus armas dispuesto a atacar, pero Leah se adelanta y le clava un cuchillo en el cuello a Pope. Aprovechando que se encuentra malherido, que está desangrándose a gran velocidad y que no puede defenderse, Leah se sitúa detrás de él y acaba con Pope con una última puñalada certera en la cabeza. Los hechos ocurren rápidamente ante la atenta mirada de Daryl, que minutos antes había confesado a su compañera que sus amigos habían logrado camuflarse entre los caminantes y, por tanto, ha estado engañándole durante todo este tiempo.

Puede parecer que el cambio de actitud de Leah se debe a que se ha sentido manipulada por Daryl tras descubrir su engaño, pero en realidad ha decidido terminar con su líder porque ya no podía soportar que siguiera sacrificando a los miembros de su familia sin ningún tipo de miramiento. Si no hacía algo, la mayoría de su gente estaba destinada a una muerte segura, pues Pope siempre ha actuado bajo la excusa de que Dios habla a través de él y que solo está procediendo en nombre de Dios, por lo que se le permite cualquier decisión, aunque eso suponga la muerte de sus compañeros.

La traición de Leah

La muerte de Pope tiene sus consecuencias y la primera de ellas afecta directamente a Daryl. Aunque la responsable del fallecimiento del líder de los Segadores es Leah, ella misma se encarga de encontrar una coartada comunicándoles a sus compañeros por radio que Daryl ha asesinado a Pope. No hay nadie que pueda argumentar lo contrario, por lo que va a resultar muy sencillo que crean sus palabras. Así pues, no solo miente descaradamente para evitar que la culpen a ella, también traiciona a Daryl explicándoles que ha estado engañándoles y que es un aliado del enemigo. De este modo, Leah no solo ha terminado con la amenaza de Pope y se ha vengado de Daryl, también ha tomado las riendas de su grupo y ahora es la encargada de tomar las decisiones que afectan a los Segadores.