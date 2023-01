Capturan raras imágenes de un calamar gigante nadando en la costa de Japón

¿Estaba tal vez huyendo de Godzilla?

Un par de buzos capturó videos y fotos raros de un calamar gigante de 2,5 metros nadando en las aguas de la costa oeste de Japón.

A principios de este mes, Yosuke Tanaka y su esposa Miki, que operan un negocio de buceo en la ciudad de Toyooka, en la región de Hyogo, fueron alertados sobre el calamar por un vendedor de equipos de pesca que lo había visto en una bahía.

La pareja tomó su bote para alcanzar a la criatura que flotaba cerca de una costa rocosa.

«Ahí estaba. Era un calamar enorme», dijo Yosuke Tanaka a la AFP. «No vimos los tipos de movimientos ágiles que normalmente muestran muchos peces y criaturas marinas. Sus tentáculos y aletas se movían muy lentamente».

Yosuke Tanaka encountered an 8-foot-long giant squid while diving with his wife off the western coast of Japan. pic.twitter.com/NtIUOcCj2R

— CNN (@CNN) January 21, 2023