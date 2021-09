Científicos desconcertados por un hombre que puede cambiar el tamaño de sus pupilas a voluntad

¿Qué clase de X-Men es este?

Se creía que la dilatación y la constricción de la pupila eran procesos completamente automatizados desencadenados por varios factores, como entrar en un entorno brillante u oscuro, pero un estudio de caso reciente sugiere que no siempre es así.

Un estudiante en Alemania, de 23 años, puede controlar voluntariamente los diminutos músculos que ajustan el tamaño de la pupila, una hazaña que alguna vez se pensó que era imposible. Los autores señalan que, si bien algunas personas pueden alterar el tamaño de sus pupilas a través de «métodos indirectos», esta persona puede controlar directamente el músculo del esfínter en sus ojos para ajustar el tamaño.

Aparentemente, el hombre alemán, al que se hace referencia en el estudio como D.W., se dio cuenta de que tenía la capacidad de controlar voluntariamente el tamaño de sus pupilas cuando tenía 16 años, mientras intentaba «relajar» sus ojos después de una larga sesión de juego de computadora con su amigos. Un amigo notó que una de sus pupilas era significativamente más grande que la otra y se lo dijo. Desde entonces, ha estado perfeccionando el inusual superpoder.

«Le mostré a un amigo que puedo “dar escalofríos” con mis globos oculares, y él notó que mis pupilas se volvieron pequeñas», contó D.W. según citó Christoph Strauch, autor principal del nuevo estudio del caso y profesor asistente en el departamento de psicología experimental de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. «Contraer la pupila se siente como agarrar, tensar algo; agrandarlo se siente como liberar completamente, relajar el ojo».

Sabiendo que un pequeño número de personas tiene el poder de ajustar el poder de sus pupilas por medios indirectos —que incluyen pensar en la luz brillante o la oscuridad extrema, y calculando mentalmente algo—, los investigadores de la Universidad de Ulm pusieron a prueba a D.W. para ver si estaba usando alguna de estas técnicas. Midieron las propiedades eléctricas de la piel aplicando un voltaje para probar si dependía de un esfuerzo mental para controlar el tamaño de sus pupilas. Pero el resultado fue negativo.

Durante toda la fase de prueba, los investigadores no encontraron indicios de que D.W. estaba ajustando el tamaño de su pupila indirectamente. Mediante lo que parece ser un control directo de la musculatura de su ojo, pudo dilatar sus pupilas hasta 2,4 milímetros de diámetro y contraerlas hasta 0,88 mm. Además, el joven incluso pudo contraer sus pupilas más allá del grado máximo que normalmente se observa cuando se enfoca en objetos cercanos. Esto le permitió ver los objetos con claridad casi dos veces más cerca de su rostro de lo que podría sin controlar sus pupilas.

Los científicos notaron que D.W. pudo controlar el tamaño de su pupila mientras se relajaba y charlaba con los investigadores, y agregó que la resonancia magnética funcional (fMRI) mostró una mayor activación de ciertas partes del cerebro involucradas en la voluntad, lo que sugiere un movimiento muscular voluntario.

Aunque el estudio no pudo probar que el joven no estuviera usando ningún medio indirecto, no encontró signos de tales estrategias, lo que hace que D.W. la primera persona conocida que controla directamente el tamaño de sus pupilas cuando se le ordena.

Strauch y sus colegas creen que hay más personas con esta habilidad inusual, y algunos incluso se han acercado al equipo con la esperanza de ayudarlos a comprender mejor el proceso.

El estudio ha sido publicado en el International Journal of Psychophysiology.

Fuente: OC. Edición: MP.