Este mundo recién descubierto es el exoplaneta con imagen directa más cercano jamás visto

El exoplaneta se encuentra a 35 años luz y ha sido fotografiado directamente.

Los exoplanetas son pequeñas bestias engañosas. Como son muy pequeños, muy tenues y muy lejanos, verlos directamente es extremadamente difícil y poco común. Como tal, generalmente inferimos su presencia a partir de sus efectos en sus estrellas anfitrionas —lo que significa que cuando, en alguna ocasión, vemos uno directamente, es motivo de emoción—.

Y emoción es exactamente lo que debería sentir con el descubrimiento de un exoplaneta llamado COCONUTS-2b, orbitando una estrella llamada COCONUTS-2.

COCONUTS-2b (llamado así por el sondeo COol Companions ON Ultrawide orbiTS) no solo es el exoplaneta con imágenes directas más cercano a la Tierra hasta la fecha, a una distancia de solo 35 años luz, es una rareza entre los descubrimientos de exoplanetas: un gigante gaseoso masivo y relativamente frío, orbitando su estrella a gran distancia.

«Con un planeta masivo en una órbita de separación súper amplia, y con una estrella central muy fría, COCONUTS-2 representa un sistema planetario muy diferente a nuestro propio Sistema Solar», dijo el astrónomo Zhoujian Zhang del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái.

Los métodos más comunes para detectar un exoplaneta se basan en dos efectos que éste puede tener en una estrella anfitriona. El primero se llama método de tránsito y se basa en cambios en la profundidad de la luz de una estrella. Cuando un exoplaneta pasa entre nosotros y su estrella anfitriona en su trayectoria orbital, este tránsito es detectable como débiles caídas en la luz de la estrella.

El método de velocidad radial (u «oscilación») se basa en cambios en la longitud de onda de la luz de una estrella. A medida que el exoplaneta orbita alrededor de la estrella, ejerce una ligera influencia gravitacional que hace que la estrella «tambalee» minuciosamente. A medida que se mueve en un pequeño movimiento circular, la longitud de onda de su luz cambia ligeramente a medida que se acerca y se aleja de nosotros.

Distancia orbital récord

«Detectar y estudiar directamente la luz de planetas gigantes gaseosos alrededor de otras estrellas es normalmente muy difícil, ya que los planetas que encontramos generalmente tienen órbitas de pequeña separación y, por lo tanto, están enterrados en el resplandor de la luz de su estrella anfitriona», explicó el astrónomo Michael Liu de la Universidad de Hawái.

Sin embargo, fue la gran distancia desde su estrella anfitriona —alrededor de 6.471 unidades astronómicas, que es 6.471 veces la distancia promedio entre la Tierra y el Sol— lo que hizo que COCONUTS-2b fuera visible en imágenes directas. A esa distancia, su período orbital es de aproximadamente 1,1 millones de años (lo que podría ser un récord para un exoplaneta conocido).

Y aunque esto último lo convierte en un mundo frío para ser un gigante gaseoso, todavía es lo suficientemente cálido, con una temperatura de alrededor de 434 Kelvin (161 grados Celsius o 322 grados Fahrenheit). Dicha temperatura se debe al calor residual de la formación del exoplaneta masivo, que tiene apenas 800 millones de años, algo que hace que brille débilmente en longitudes de onda infrarrojas —lo suficiente como para ser discernible en imágenes directas—.

Su enorme distancia orbital también tendrá otros beneficios para futuras investigaciones. Puede ayudarnos a comprender mejor cómo se forman los gigantes gaseosos, un proceso que todavía no entendemos muy bien, y analizarlo más de cerca nos ayudará a comprender mejor la diversidad de estos colosos.

«Con su enorme separación orbital, COCONUTS-2b será un gran laboratorio para estudiar la atmósfera y la composición de un joven planeta gigante gaseoso», concluyó Liu.

La investigación ha sido publicada en The Astrophysical Journal Letters.

Fuente: ScienceAlert. Edición: MP.