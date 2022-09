Experimento revela lo que 1 hora en la naturaleza le hace al cerebro humano

Visitar un paisaje natural, aunque sea brevemente, se asocia con una variedad de beneficios para la salud mental y física, que incluyen presión arterial más baja, reducción de la ansiedad y la depresión, mejor estado de ánimo, mejor concentración, mejor sueño, mejor memoria y curación más rápida.

Numerosos estudios han respaldado esta correlación, pero todavía tenemos mucho que aprender. ¿Puede simplemente caminar en un bosque realmente desencadenar todos estos cambios beneficiosos en el cerebro? Y si es así, ¿cómo?

Un buen lugar para buscar pistas es la amígdala, una pequeña estructura en el centro del cerebro involucrada en el procesamiento del estrés, el aprendizaje emocional y la respuesta de lucha o huida.

Las investigaciones indican que la amígdala se activa menos durante el estrés en los residentes rurales que en los habitantes de la ciudad, pero eso no significa necesariamente que la vida rural provoque este efecto. Tal vez sea lo contrario, y las personas que naturalmente tienen este rasgo tienen más probabilidades de vivir en el campo.

Para abordar esa pregunta, los investigadores del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano idearon un nuevo estudio, esta vez con la ayuda de imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI).

Usando 63 voluntarios adultos sanos, los investigadores pidieron a los sujetos que completaran cuestionarios, realizaran una tarea de memoria de trabajo y se sometieran a exploraciones de fMRI mientras respondían preguntas, algunas de las cuales estaban diseñadas para inducir estrés social. A los participantes se les dijo que el estudio incluía una resonancia magnética y una caminata, pero no sabían el objetivo de la investigación.

Luego, los sujetos fueron asignados al azar para dar un paseo de una hora en un entorno urbano (un concurrido distrito comercial de Berlín) o uno natural (el bosque Grunewald de 3.000 hectáreas de Berlín).

Los investigadores les pidieron que caminaran por una ruta específica en cualquier lugar, sin desviarse del camino ni usar sus teléfonos móviles en el camino. Después de su caminata, cada participante tomó otra resonancia magnética funcional, con una tarea adicional de inducción de estrés, y llenó otro cuestionario.

Los escáneres fMRI mostraron una actividad reducida en la amígdala después de un paseo por el bosque, informan los investigadores, lo que respalda la idea de que la naturaleza puede desencadenar efectos beneficiosos en las regiones del cerebro involucradas con el estrés. Y aparentemente puede suceder en solo 60 minutos.

«Los resultados respaldan la relación positiva previamente asumida entre la naturaleza y la salud del cerebro, pero este es el primer estudio que prueba el vínculo causal», explicó la neurocientífica ambiental Simone Kühn, jefa del Grupo Lise Meitner de Neurociencia Ambiental en el Instituto Max Planck de Desarrollo de Ciencias Humanas.

Los participantes que realizaron una caminata por el bosque también reportaron una mayor restauración de la atención y más disfrute de la caminata en sí misma que aquellos que realizaron caminatas urbanas, un hallazgo consistente con los resultados de la fMRI del estudio, así como con investigaciones previas.

Los investigadores también aprendieron algo interesante sobre los sujetos que realizaban caminatas urbanas. Si bien la actividad de su amígdala no disminuyó como la de aquellos que dieron paseos por la naturaleza, tampoco aumentó, a pesar de haber pasado una hora en un entorno urbano ajetreado.

«Esto argumenta fuertemente a favor de los efectos salutogénicos de la naturaleza en oposición a la exposición urbana que causa estrés adicional», escriben los autores.

Eso no significa que la exposición urbana no pueda causar estrés, por supuesto, pero puede ser una señal positiva para los habitantes de la ciudad. Tal vez el efecto estresante sea menos potente o generalizado de lo que sugieren otros estudios, o tal vez dependa de ciertos factores que no estaban presentes en esa calle de Berlín.

En cualquier caso, el nuevo estudio ofrece algunas de las pruebas más claras hasta el momento de que la actividad cerebral relacionada con el estrés puede reducirse dando un paseo por un bosque cercano, tal como podrían haberlo hecho nuestros antepasados.

La investigación ha sido publicada en Molecular Psychiatry.

Fuente: Max Planck/SciAl. Edición: MP.