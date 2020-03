Ágatha Ruiz de la Prada: «Que ‘El Chatarrero’ hubiera estado con Carmen Martínez Bordiú me dio seguridad»

Si hay una persona optimista y que llena de buen rollo todo lo que pisa esa es Ágatha Ruiz de la Prada. Por eso, su visita a ‘Sábado Deluxe’ era casi obligada y ha contado cómo está viviendo el encierro provocado por el coronavirus. Además, no ha tenido problemas en hablar de su ruptura con Luis Miguel ‘El Chatarrero’, a quien decidió dejar tras la pillada con Marcia Di Lele.

«Me he recuperado bastante. Estaba muy enamorada», decía visiblemente recuperada. Los colaboradores le preguntaban si ya había perdonado y la diseñadora respondía: «Estamos en guerra y cuando la gente está en guerra se tienen que olvidar los malos rollos y perdonar. Estoy intentando perdonar a todo el mundo». Además ha asegurado que la relación fue muy bonita y añadía: «Yo ahora mismo firmaba», algo que ha sorprendido mucho a los allí presentes.

Ágatha Ruiz de la Prada visita ‘Sábado Deluxe’ | Foto: telecinco.es

Además, algo llamativo de ‘El Chatarrero’ era que había salido con Carmen Martínez Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada aseguraba: «El hecho de que hubiera estado con Carmen Martínez Bordiú me dio seguridad. Me lo recomendó ella». La diseñadora añadía: «Ha sido una relación súper bonita que ha durado un año y medio largo. Es una cosa maravillosa y ya está», decía tajante y también revelaba que nunca le dio vergüenza presentárselo a ninguna de sus amigas.

La diseñadora también ha contado cómo está viviendo el confinamiento como consecuencia del coronavirus y asegura que, si no fuera todo tan dramático, estaría encantada con la cuarentena: «Para el encierro no hay nada mejor que estar sola. Ahora lo más importante es obedecer y hacer todo lo que hay que hacer y no salir de casa. Hay que salir de esta como podamos. Luego tenemos que hacer un ejercicio creativo bestial».

Así vivió el engaño de ‘El Chatarrero’

Ágatha Ruiz de la Prada ha retomado el tema de ‘El Chatarrero’ y ha contado cómo vivió el engaño: «Él está acostumbrado a tener muchas tías que le llaman. Yo lo veía. Disimulaba cuando le llamaban y nunca le he montado una escena. Cuando vi esto que no me gustó me fui». «He ido investigando lo de Marcia Di Lele y el asunto dura una hora o así. Creo que es una encerrona total. Me llama el director de una revista y me dice que tiene unas fotos y me parecía imposible porque estaba todo el día con él», explicaba la diseñadora.

Ágatha Ruiz de la Prada ha explicado su ruptura | Foto: telecinco.es

Además, la invitada contaba que había llorado un poco «pero solo un poco» y que perdió 4 kilos pero que estaba muy bien haberlos perdido. «Desde que pasó eso de las fotos y hasta que salieron nunca ha estado tan simpático. Yo llegué de Argentina y de repente ‘vámonos de fin de semana’. Me iba a ir a Guinea y no pensaba llevármelo pero dijo que quería y estuvo adorable. Creo que me lo quería decir pero no se atrevía«, relataba Ágatha Ruiz de la Prada. La diseñadora concluía diciendo: » Yo en principio no volvería con él», y, después, añadía: «Tengo ganas de volver a enamorarme».