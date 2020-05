Avilés implora su vuelta a ‘Viva la vida’: «Si soy sincero y rectifico de mis errores, pido una segunda oportunidad»

Desde que fuera expulsado de ‘Supervivientes 2020’, José Antonio Avilés se ha ido enterando poco a poco de todo lo que se ha contado en España sobre su vida repleta de mentiras y de deudas. Después de hablar con Jorge Javier Vázquez, Jordi González y Carlos Sobera en los diferentes espacios del reality, el aventurero ha hablado con Emma García largo y tendido en ‘Viva la vida’, lo que él estaba reclamando desde el primer día.

A lo largo de su charla, la presentadora le ha preguntado a José Antonio Avilés si cree que va a poder volver a ocupar un puesto de colaborador en el programa de las tardes del fin de semana de Telecinco. Él así lo desea e incluso lo pido, pidiendo empezar desde cero y sin rencores.

Emma García preguntando a Avilés por su arrepentimiento / Telecinco.es

«Si soy sincero, rectifico de mis errores y hago las cosas bien, no lo espero, pido una segunda oportunidad, que me dejen empezar desde cero, tanto en este programa que ha sido mi programa como con los compañeros de profesión que se sienten traicionados por mí», ha contestado, echándose a llorar al asegurar que se siente muy arrepentido por todo lo que ha hecho.

Emma García: «No nos hace falta un título de periodismo»

Emma García se ha mostrado muy firme y no ha ocultado la decepción que tienen todos con él porque les ha mentido y porque ha hecho muchísimo daño a mucha gente, queriéndole hacer ver también que no necesitaba inventarse nada para sentarse en esa silla: «No nos hace falta un título de periodismo, un hombre importante en tu vida.. nos gustaba la persona, con su ímpetu, con su fantasía, con su pesadez… Porque la gente que te quiere te quiere como eres y la que no te quiere no te va a querer nunca. Todos tenemos muchas oportunidades, ¿cómo te gustaría comenzar esta nueva vida?«.

Emma García hablando con Avilés / Telecinco.es

Sin dudarlo, Avilés se ve feliz pero, para ello, considera que ha llegado el momento de que paren los ataques: «En un futuro me veo siendo feliz, que es lo más importante. Lo único que pido es que paren por favor, incluso a gente que está sentada en ese plató. Es lo único que pido. No puedo más Emma, tengo 24 años». Una edad que no le sirve de excusa como bien le ha recalcado la presentadora, pidiéndole que eso le sirve únicamente para saber que tiene mucho tiempo por delante «para no cometer los mismos errores y para aprender de todo lo que ha pasado».