Se rompe la tregua entre Elena y Hugo en ‘Supervivientes 2020’ tras las nominaciones: «Eres una estratega y una cobarde»

La guerra se ha reabierto entre ellos. Por mucha declaración de intenciones, por mucho que prometan no enfrentarse o tratar de que haya paz entre ellos firmando treguas, la tensión entre Hugo y Elena ha vuelto a saltar por los aires después de las nominaciones.

«Haciendo las cuentas me nominó, eh Elenita?», decía con cierta ironía el uruguayo, asegurando inmediatamente que hacía «alianzas baratas»: «Muy estratega y muy cobarde como concursante«, proseguía diciendo contra su exsuegra.

Hugo y Elena discutiendo tras la gala / Telecinco.es

Elena, sintiéndose atacada, no dudó en contestar rápidamente: «Este tipo de términos son los que te encanta a ti utilizar y otro tipo de término que no voy a decir aquí y ahora. Te pregunté por respetarte pero como no me contestaste, hice lo que me dio la gana», aseguraba dando su explicación.

Elena: «A mí no me asustas»

La trifulca prosiguió llamando Hugo a Elena «mentirosa»: «De mentirosa no tengo nada, conmigo esos términos no los utilizas», insistía la madre de Adara, que no pretendía dejarse pisoterar: «No me voy a callar ante ti ni ante veinte como tú. A mí no me asustas«.

Elena asegurando que no pensaba callarse ante Hugo / Telecinco.es

Ya en directo con Jordi González en ‘Conexión Honduras’, Jordi González les preguntó si su relación se podía reconducir una vez más. «Yo ya paso, veo cosas continuamente que no me gustan. De momento aquí vamos a dejar las cosas como están porque no me sale ver algo bueno. Seguramente el problema sea mío, pero yo aquí mi decisión ha sido pasar, ya cuando salgamos pues es otro mundo y será otro tipo de relación», se apresuró a decir Elena.

Hugo, por su parte, ha querido explicar que se dio cuenta de que le había nominado cuando Ana María le comentó que no le había nominado: «No es tan difícil. Yo no le nominé a ella después de la tregua que nos hicimos. Ella explícitamente no va haciendo alianzas pero intrísicamente sí, ha pasado por todos«, decía asegurando que se ha ido acercando a diferentes aventureros a lo largo del reality para evitar salir nominada.