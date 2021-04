El Hormiguero: Javier Cámara, el actor más reservado del panorama mediático

Javier Cámara, muy discreto con su vida privada

> El actor español en la actualidad es uno de los más influyentes dentro del mundo de la interpretación. Su fama vino gracias al papel que protagonizó en la popular serie 7 Vidas de Telecinco y se consagró como uno de los mejores actores en el cine español de la mano de Almodóvar con Hable con ellas.

Javier ha sido nominado en los Goya hasta en siete ocasiones y ha podido disfrutar de dos galardones. En el año 2017, Cámara comienza a trabajar con productoras americanas como Netflix o HBO, que hacen que su popularidad se expanda internacionalmente.

En su vida más íntima, Javier Cámara siempre ha sido muy discreto. El riojano ha dejado claro que no quiere formar parte del mundo del corazón. No es muy fan de los eventos sociales, siempre se escaquea en los ‘photocalls’ a no ser que sea imprescindible en su trabajo. Javier anunció públicamente su homosexualidad pero no le hemos podido relacionar con ningún pretendiente. El actor se ha encargado de que su vida privada sea totalmente hermética, aunque quiso compartir la noticia de que iba a ser padre primerizo. Pasa la página y descubre su vida más desconocida…

Siguiente: ¿Quién es la pareja de Javier Cámara?