Fani y Rubén dan un paso más en su relación en La Isla de las Tentaciones

Fani sigue adelante en lo que respecta a su demostración constante de que está loca de amor por Rubén. Mientras tanto, Christofer ha declarado que ya está bien.

Fani sigue adelante en lo que respecta a su demostración constante de que está loca de amor por Rubén. Mientras tanto, Christofer ha declarado que ya está bien. Con frases como «si me miras así te como la boca», Rubén está seduciendo a Fani casi a las bravas.

El novio de la antedicha le comentaba a Mónica Naranjo que «Estoy viendo unas cosas que en mi vida. He visto conexión, tonteo… No puedo ver más». La cantante le respondía que «Habéis venido a ver la verdad sobre vuestras novias, a buscar respuestas» a lo que el joven indicaba «He encontrado las respuestas, ha rebasado los límites. Fani para mío era lo más grande y ya no».

Fani comenzó su acercamiento a Rubén tras ver cómo su novio bailaba, a medio metro, de una de las tentadoras. Sin embargo, la joven ha comentado que «Si a mí me ha ocurrido, lo que me ha ocurrido, puede que le pase lo mismo a él. Yo me he dejado llevar con Rubén pero quiero seguir con Christofer, yo me muero si él me deja. Me siento mal, estoy un poco desubicada, creo que se me ha ido un poco de las manos. Le quiero y no le quiero perder».

De Rubén indicaba que «Somos amigos especiales con derecho, ahora no le puedo poner nombre a esto, me ha abierto los ojos sin él darse cuenta. Hay algo emocional aparte del físico». Pues adelante con los faroles. Todo sea por vivir la vida como más le guste.

Reality shows Televisión #Fani #La Isla de las Tentaciones #Rubén (La Isla de las Tentaciones)