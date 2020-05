José Ortega Cano, tras la confesión de su mujer Ana María Aldón en ‘Supervivientes 2020’: «No conocía esta historia»

Ana María Aldón se enfrentó al puente de las emociones de ‘Supervivientes 2020’ de una manera completamente sincera, y con sus palabras dejó impactada a la audiencia después de que revelara el maltrato que sufrió su madre por parte de su padre cuando ella era un niña, un episodio muy duro que marcó su infancia y por el que se le pasó por la cabeza incluso acabar con la vida de su padre con un cuchillo.

Ana María Aldón en la playa en la foto oficial de ‘Supervivientes 2020’

Pero estas palabras no solo sorprendieron a los espectadores, sino que también impresionaron a su marido, José Ortega Cano. El torero ha entrado en directo en ‘Sálvame’ para contar cómo vivió el testimonio de su mujer y dejar claro que él también desconocía gran parte de lo que contó con lágrimas en los ojos.

El torero dijo al respecto: «Me impresionó mucho Ana María en su sentimiento, se la veía muy tocada», y seguía diciendo: «Lo estaba viendo en mi casa y me quedé un poco en shock, no me lo esperaba». Y ha sido en este programa donde ha revelado que su mujer nunca le había contado todo con tanto detalle, tan solo tenía algunas pinceladas de su infancia. El padre de Gloria Camila siguió añadiendo: «La mayoría de las cosas yo no las sabía, por eso yo estaba ayer viéndolo emocionado como parte del público», y no ha podido evitar su emoción en su intervención en ‘Sálvame’.

José Ortega Cano y Ana María Aldón en la boda de Dámaso González y Miriam Lanza

No se sabe si le ha llegado a sentar mal que su mujer haya hecho estas confesiones de algo que él tampoco conocía de primera mano, pero sí que ha dicho que al parecer a su mujer le está ayudando su paso por el concurso: «‘Supervivientes’ le vale para desahogarse pero ella tiene una familia en la que tiene que pensar y lo pasado, pasado, ahora tiene que disfrutar el día a día y el minuto a minuto». Y parece que cuando regrese, seguirán viviendo buenos momentos juntos para que se olvide de todo lo malo del pasado: «Yo lo único que le ha dado son buenos ratos y buenas vibraciones. Hemos disfrutado mucho juntos el tiempo que llevamos. Somos una familia muy feliz».

Será su máximo apoyo

Y parece que él será su apoyo incondicional en todo momento: «Ella ha hecho muchas cosas de interés en el reality, en las pruebas de esfuerzo, pescando, de todo. Es una persona que engancha y es esa Ana María, la misma que he conocido, con la que me quedo. Trataré de que ella sea lo más feliz posible con nuestro hijo, con su hija y su nieta«, y ha concluido así: «La veo ganadora es una mujer con mucha raza y hasta el último instante va a darlo todo».